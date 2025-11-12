Οι Ράδιο Αρβύλα βρήκαν αυτοκίνητο που...πληρώνει ΕΝΦΙΑ: Δείτε το λόγο

«Λύθηκαν» στα γέλια στην εκπομπή Ράδιο Αρβύλα με την εικόνα ενός αυτοκινήτου που κουβαλούσε ένα...αρκετά μεγάλο φορτίο.

Το χιουμοριστικό βίντεο που έφερε στο φως ο ANT1, δείχνει ένα αυτοκίνητο να μεταφέρει μια αυτοσχέδια κατασκευή σαν στέγαστρο η οποία προεξέχει κατά πολύ από το όχημα.

«Αυτό πληρώνει ΕΝΦΙΑ», είπε ένας εκ των σχολιαστών και όλο το πλατό ξεκαρδίστηκε.