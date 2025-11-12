Μενού

Οι Ράδιο Αρβύλα βρήκαν αυτοκίνητο που...πληρώνει ΕΝΦΙΑ: Δείτε το λόγο

Το βίντεο που έκανε τους «Ράδιο Αρβύλα» να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα γέλια τους.

«Λύθηκαν» στα γέλια στην εκπομπή Ράδιο Αρβύλα με την εικόνα ενός αυτοκινήτου που κουβαλούσε ένα...αρκετά μεγάλο φορτίο.

Το χιουμοριστικό βίντεο που έφερε στο φως ο ANT1, δείχνει ένα αυτοκίνητο να μεταφέρει μια αυτοσχέδια κατασκευή σαν στέγαστρο η οποία προεξέχει κατά πολύ από το όχημα. 

«Αυτό πληρώνει ΕΝΦΙΑ», είπε ένας εκ των σχολιαστών και όλο το πλατό ξεκαρδίστηκε

 

