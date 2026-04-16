Οι τρεις δυνατές αφίξεις στον ΣΚΑΪ τη νέα σεζόν και το αίνιγμα με Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλο

Σε φάση αναδιοργάνωσης έχει μπει ο ΣΚΑΪ όσον αφορά στο ψυχαγωγικό του πρόγραμμα για την επόμενη σεζόν. Ήδη έχει ανακοινωθεί επίσημα η μεταγραφή από τον ΑΝΤ1 του Σάκη Τανιμανίδη ο οποίος μεταφέρει στο Φάληρο τον επόμενο κύκλο του «Dragons’ Den». Για την ακρίβεια στο Γαλάτσι καθώς στα στούντιο που βρίσκονται εκεί θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα του ριάλιτι επιχειρηματικότητας μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το πρόγραμμα προορίζεται για την βραδινή ζώνη του σταθμού στις αρχές της επόμενης σεζόν το φθινόπωρο με μίνιμουμ δύο επεισόδια προβολής την εβδομάδα. Ο Σάκης Τανιμανίδης είδε την τηλεοπτική του καριέρα στο παρελθόν να εκτινάσσεται μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ με την παρουσίαση του «Survivor».

Η συμφωνία με τον γνωστό σκηνοθέτη, παραγωγό και ηθοποιό Αντρέα Γεωργίου αλλά και την ομάδα του φέρεται να είναι οριστική ωστόσο θα ανακοινωθεί αργότερα μετά την ολοκλήρωση της σειράς «Η Γη της Ελιάς» στο Mega. Τα νεότερα στοιχεία του ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο Γεωργίου μπορεί να φέρει στον «αέρα» δύο σειρές και όχι μόνο τις «Μπλε Ώρες» που αρχικά προορίζονταν για το Μega. Στο ερωτικό δράμα με γυρίσματα στο νομό Μαγνησίας το πρωταγωνιστικό ζευγάρι θα είναι ο Βαγγέλης Κακουριώτης και η Ιζαμπέλα Φούλοπ πλαισιωμένοι από μεγάλο καστ γνωστών ηθοποιών. Για την δεύτερη σειρά που επίσης ενδέχεται να είναι καθημερινή δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν το τρίδυμο Γεωργίου – Δημητρίου – Νικολάου είχε παρουσιάσει στο κανάλι του Φαλήρου τη σειρά «Οκτώ λέξεις». Τέλος αναμένονται μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε εξελίξεις και όσον αφορά στη φημολογούμενη μεταγραφή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου που παρουσιάζουν το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ και είχαν δεχθεί και την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν πρόταση από το κανάλι του Φαλήρου όμως τώρα φαίνεται πως η επιστροφή στο Φάληρο είναι προ των πυλών. Άλλωστε στο παρελθόν παρουσίασαν με επιτυχία στον ΣΚΑΪ το «DOT.» ενώ στην νέα τους εκπομπή στον ΣΚΑΪ – εφόσον κλείσει η συμφωνία – θα τους ακολουθήσει και μεγάλο μέρος της ομάδας τους από την εκπομπή στη Δημόσια Τηλεόραση. Βέβαια εκκρεμεί ραντεβού και με την ΕΡΤ το οποίο θα πραγματοποιηθεί ίσως και αυτή την εβδομάδα.