Παντρεύτηκε κρυφά η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα - Η πρώτη φωτογραφία των νεόνυμφων

Η Αθηνά Οικονομάκου παντρεύτηκε σε κλειστό κύκλο με τον Μπρούνο Τσερέλα, στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Πλάκα.

H πρώτη φωτογραφία από τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα | GLOMEX / OPEN
Υπό άκρα μυστικότητα κατέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας η Αθηνά Οικονομάκου στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Πλάκα το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου, για να παντρευτεί με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Σε μια διακριτική και ρομαντική, θρησκευτική τελετή, το υπέρλαμπρο ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου, παρουσία του πολύ στενού του κύκλου.

Η πρώτη εικόνα από τους νεόνυμφους ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», στην οποία το εντυπωσιακό νυφικό από δαντέλα της Αθηνάς Οικονομάκου, και το κομψό λευκό κοστούμι του Μπρούνο Τσερέλα.

Μετά την πρόταση γάμου που πραγματοποιήθηκε πριν λίγο καιρό στο Παρίσι, άρχισαν δημοσιεύματα για το πού και το πότε θα γινόταν η τελετή, με το επικρατέστερο σενάριο να είναι το νησί της Πάρου. Τελικά το ζευγάρι αποφάσισε o γάμος να γίνει εντός Αττικής, πράγμα που επιβεβαιώθηκε λίγες ημέρες πριν από την αναγγελία του στην εφημερίδα Πολίτης Χίο.

 

