Οικονόμου: «Κάθε Δευτέρα πρωί μου κάνουν αλκοτέστ - Την άλλη φορά θα έχω μαζί μου ένα μπουκαλάκι»

Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Δημήτρη Οικονόμου, ο οποίος αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής «Σήμερα» πως τα ξημερώματα της Δευτέρας του έκαναν αλκοτέστ. Μάλιστα, όπως εξήγησε, η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε Δευτέρα.

«Τώρα το βρήκαμε σχοινί-κορδόνι, κάθε Δευτέρα πρωί αλκοτέστ. Καθίστε ρε παιδιά, στη δουλειά πάμε το πρωί. Σήμερα, πάλι αλκοτέστ, σε άλλο σημείο όμως. Την προηγούμενη φορά ήταν λίγο μετά το Καλλιμάρμαρο, τώρα ήταν στη Συγγρού-Φιξ. Δεν πέρναγε κουνούπι, σε κανένα από τα δυο ρεύματα. Πριν από μένα ήταν ένα λεωφορείο. Δεν περνάει κανείς…», είπε ο Δημήτρης Οικονόμου.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Οικονόμου είπε αστειευόμενος: «Τέλος πάντων, κάναμε το αλκοτέστ μας, βγήκαμε καθαροί για ακόμη μια φορά. Την άλλη Δευτέρα θα έχω μαζί μου ένα μπουκαλάκι, επίτηδες, να πιώ μια γουλιά πριν, να έχει λίγο ενδιαφέρον…».