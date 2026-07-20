Όλα στον αέρα για Κανάκη και «Ράδιο Αρβύλα»: Η κρίσιμη συνάντηση και οι δύο εναλλακτικές του ΑΝΤ1

Στον ΑΝΤ1 αν και ο σχεδιασμός του χειμερινού προγράμματος έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό υπάρχει μια μεγάλη εκρεμμότητα: Αυτή της ανανέωσης του συμβολαίου του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του.

Ενώ οι πληροφορίες στις αρχές του καλοκαιριού ανέφεραν πως πρόκειται για ένα μάλλον τυπικό θέμα που θα έκλεινε άμεσα η εικόνα που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες είναι διαφορετική και όλα τα ενδεχόμενα είναι πλέον ανοιχτά: Από την παραμονή του δημιουργού και της ομάδας των «Ράδιο Αρβύλα» στο κανάλι του Αμαρουσίου έως και την αποχώρηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά από πλευράς τηλεθέασης για το κανάλι του Αμαρουσίου οι εκπομπές του Αντώνη Κανάκη ήταν μεταξύ αυτών που συγκέντρωσαν τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης.

Πληροφορίες αναφέρουν πως εκκρεμεί μια κρίσιμη επαφή μεταξύ του καναλιού και του παρουσιαστή μέσα στις επόμενες ημέρες που θα κρίνει το μέλλον της συνεργασίας.

Ο Αντώνης Κανάκης πάντα υπογράφει συμφωνία με τον ΑΝΤ1 με το επεισόδιο που παραδίδει στον σταθμό για όλες τις εκπομπές του («Ράδιο Αρβύλα», «Boomers», «Βινύλιο») και επίσης ξεκινά τελευταίος τη σεζόν στις αρχές Νοέμβρη και ολοκληρώνει πρώτος πριν τη μεγάλη εβδομάδα.

Σε περίπτωση που δεν ανανεωθεί το συμβόλαιό του στον ΑΝΤ1 εξετάζονται δύο εναλλακτικές για τη ζώνη των 20.00. Η πρώτη είναι προβολή καθημερινής σειράς και η δεύτερη αύξηση των επεισοδίων του «Εκατομμυριούχου» που ούτως η άλλως προβάλλεται Παρασκευή με Κυριακή και όταν τελειώνουν οι «Αρβύλα» μετακομίζει στο καθημερινό πρόγραμμα του καναλιού του Αμαρουσίου.

Ο Αντώνης Κανάκης συνεργάζεται για δεύτερη φορά με τον ΑΝΤ1 από το 2021 μετά από μια σεζόν συνεργασίας με το Open.