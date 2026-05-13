Μενού

Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση Κανάκη με ΑΝΤ1 - Τι θα κρίνει την παραμονή του στο κανάλι

Ο Αντώνης Κανάκης έχει δεχτεί και φέτος κρούσεις από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Ωστόσο προτεραιότητά του είναι ο ΑΝΤ1.

τηλεκοντρόλ
Τηλεκοντρόλ
Αντώνης Κανάκης - Ράδιο Αρβύλα
Αντώνης Κανάκης - Ράδιο Αρβύλα | ΑΝΤ1 - Glomex
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Αργότερα όπως παραδοσιακά συμβαίνει κάθε χρόνο με τα υπόλοιπα συμβόλαια της ελληνικής τηλεόρασης θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση του Αντώνη Κανάκη με τον ΑΝΤ1 για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σε αυτή την περίπτωση σύμφωνα με πληροφορίες δεν τίθενται ζητήματα μπάτζετ, καθώς οι εκπομπές του παρουσιαστή και της ομάδας του είναι σε ζώνη prime time και καταγράφουν σταθερά υψηλά ποσοστά τηλεθέασης – και τη φετινή σεζόν που ολοκληρώθηκε για τους «Ράδιο Αρβύλα» το πρόγραμμα ήταν από τα υψηλότερα σε τηλεθέαση του ΑΝΤ1

Διαβάστε ακόμα: Ο Βασίλης Τσεκούρας πήρε το τιμόνι του Live News: Τι είπε για την απουσία του Νίκου Ευαγγελάτου

 

Ο Αντώνης Κανάκης θέτει σε προτεραιότητα τις συζητήσεις του με το κανάλι του Αμαρουσίου χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν έχει δεχθεί κρούσεις και από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Η διαπραγμάτευση θα εστιαστεί μεταξύ των δύο πλευρών ως προς το πόσες εκπομπές θα «βγουν» στον «αέρα» («Ράδιο Αρβύλα», «Boomers», Vinylio») και σε ποιες ζώνες.

Ως γνωστόν ο Αντώνης Κανάκης πάντα προχωρά σε συνολική συμφωνία με τους τηλεοπτικούς σταθμούς που συνεργάζεται μέσω της εταιρείας παραγωγής του Tony Productions ανάλογα με τον παραγόμενο αριθμό επεισοδίων.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA