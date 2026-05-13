Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση Κανάκη με ΑΝΤ1 - Τι θα κρίνει την παραμονή του στο κανάλι

Αργότερα όπως παραδοσιακά συμβαίνει κάθε χρόνο με τα υπόλοιπα συμβόλαια της ελληνικής τηλεόρασης θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση του Αντώνη Κανάκη με τον ΑΝΤ1 για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σε αυτή την περίπτωση σύμφωνα με πληροφορίες δεν τίθενται ζητήματα μπάτζετ, καθώς οι εκπομπές του παρουσιαστή και της ομάδας του είναι σε ζώνη prime time και καταγράφουν σταθερά υψηλά ποσοστά τηλεθέασης – και τη φετινή σεζόν που ολοκληρώθηκε για τους «Ράδιο Αρβύλα» το πρόγραμμα ήταν από τα υψηλότερα σε τηλεθέαση του ΑΝΤ1.

Ο Αντώνης Κανάκης θέτει σε προτεραιότητα τις συζητήσεις του με το κανάλι του Αμαρουσίου χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν έχει δεχθεί κρούσεις και από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Η διαπραγμάτευση θα εστιαστεί μεταξύ των δύο πλευρών ως προς το πόσες εκπομπές θα «βγουν» στον «αέρα» («Ράδιο Αρβύλα», «Boomers», Vinylio») και σε ποιες ζώνες.

Ως γνωστόν ο Αντώνης Κανάκης πάντα προχωρά σε συνολική συμφωνία με τους τηλεοπτικούς σταθμούς που συνεργάζεται μέσω της εταιρείας παραγωγής του Tony Productions ανάλογα με τον παραγόμενο αριθμό επεισοδίων.

