Όλα τα ονόματα που είναι στο τραπέζι για την ψυχαγωγία στο OPEN - Οι γνωστοί και οι... εκπλήξεις

Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα υπάρχει σαφής εικόνα για το ψυχαγωγικό πλάνο του Open την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Το μόνο βέβαιο είναι πως το πρόγραμμα του σταθμού για μια ακόμη σεζόν θα είναι κατά βάση ενημερωτικό με την διατήρηση όλων των εκπομπών της φετινής τηλεοπτικής περιόδου.

Όσον αφορά στην ψυχαγωγία ο διευθυντής προγράμματος Θέμης Μάλλης έχει κάνει ήδη έναν πρώτο κύκλο επαφών με πρόσωπα εντός και εκτός Open και θα καταρτίσει την τελική του εισήγηση προς την ανώτερη διοίκηση σύντομα.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φαίνεται πως παραμένει στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας χωρίς να έχει στο πλευρό του την Ιωάννα Μαλέσκου και με ανανεωμένη τη σύνθεση της ομάδας του μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Κατά πάσα πιθανότητα ο παρουσιαστής που έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με το κανάλι της Παιανίας και ο σταθμός θα διατηρήσουν τον τίτλο «Ραντεβού το ΣΚ».

Η Ιωάννα Μαλέσκου βρίσκεται σε συζητήσεις με το Open και αυτή τη στιγμή είναι η επικρατέστερη για την ανάληψη της μεσημβρινής ζώνης, μετά την ολοκλήρωση του «Real View».

Θετικό κλίμα υπάρχει στο σταθμό και για τον Θανάση Πάτρα αλλά και τους συνεργάτες του στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Βραδιάτικα».

Τώρα όσον αφορά στο σενάριο του Δημήτρη Ουγγαρέζου με την ταυτόχρονη ανάληψη late night εκπομπής και μαγνητοσκοπημένης ταξιδιωτικής εκπομπής, από κοινού με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Θέμη Γεωργαντά, φαίνεται πως δεν προχωρά και το πιθανότερο σενάριο είναι αυτή τη στιγμή ο παρουσιαστής να ανανεώσει το συμβόλαιό του με το Mega και την εκπομπή «Buongiorno».

Η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» με βασικούς παρουσιαστές τον Κωνσταντίνο Μπόγδανο και Κατερίνα Παπακωστοπούλου, επίσης, ολοκληρώνεται ωστόσο ο σταθμός θα συζητήσει μαζί τους το ενδεχόμενο συνέχισης της συνεργασίας σε άλλο τηλεοπτικό πόστο για τον καθένα.

Όσον αφορά στην καλοκαιρινή περίοδο αυτή τη στιγμή το βασικό σενάριο αναφέρει πως δύσκολα θα στηθεί ψυχαγωγική εκπομπή.

Τέλος το Open αναμένει και τις προτάσεις του Νίκου Κοκλώνη για ψυχαγωγικά format καθώς η συνεργασία του παραγωγού με το κανάλι συνεχίζεται και τη νέα τηλεοπτική σεζόν.