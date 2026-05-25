Φήμες τηλεοπτικής επανασύνδεσης για Μικρούτσικο – Κοκλώνη: Το πλάνο για τη νέα σεζόν

Επιμένουν οι φήμες που θέλουν τον Ανδρέα Μικρούτσικο μετά από δύο σεζόν παρουσίας στο Mega να αποχωρεί στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν από την πρωινή εκπομπή του Μεγάλου Καναλιού.

Άλλωστε και στο «Buongiorno» που φέτος έχασε την πρώτη θέση από τη «Super Κατερίνα» αναμένονται και εκεί αλλαγές στην ανθρωπογεωγραφία της εκπομπής μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Η αρχική συμφωνία του Mega με τον Ανδρέα Μικρούτσικο προέβλεπε παρουσία του στην εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα» με τον Κώστα Τσουρό. Όμως στο παρά πέντε της έναρξης της τηλεοπτικής σεζόν 24’ - 25’, ο σταθμός μετά από επιθυμία της Φαίης Σκορδά αποφάσισε την παρουσία του στην καθημερινή πρωινή εκπομπή.

Κάποια Σαββατοκύριακα βγήκε στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού σε ρόλο σχολιαστή και εν συνεχεία αποχώρησε. Τώρα φαίνεται πως έχει έρθει η ώρα του αποχαιρετισμού με την εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Και δεν αποκλείεται επιστροφή του στη «Barking Well Media» του Νίκου Κοκλώνη. Η παρουσία του «γκουρού» παρουσιαστή σε θέση κριτικής επιτροπής στον ημιτελικό αλλά και τον τελικό του «Just the two of us» ενισχύει τις φήμες νέας συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Συνεργασία που είχε διακοπεί με μικρές αιχμές μετά την αποχώρηση του Μικρούτσικου από την «Super Κατερίνα» και την παρουσία του στο ριάλιτι «TV QUEEN» το οποίο δεν είχε πάει καθόλου καλά από πλευράς τηλεθέασης.

Ενδεχομένως ο Ανδρέας Μικρούτσικος θα έχει παρουσία σε κάποιο νέο σόου από αυτά που ετοιμάζει ο Νίκος Κοκλώνης για λογαριασμό του Open και θα προβληθούν τη νέα τηλεοπτική σεζόν.