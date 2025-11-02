Όλοι λάθος στον «Εκατομμυριούχο»: Ούτε το κοινό, ούτε ο Αρναούτογλου γνώριζε την απάντηση για τα 15.000 ευρώ

Κανείς δεν κατάφερε να απαντήσει σωστά στην ερώτηση του «Εκατομμυριούχου», στο επεισόδιο του Σαββάτου (1/11), η οποία έδινε 15.000 ευρώ.
Η παίκτρια δεν γνώριζε την απάντηση, ωστόσο η βοήθεια του κοινού περισσότερο την μπέρδεψε παρά τη βοήθησε. Ευτυχώς, δεν τους ακολούθησε και προτίμησε να σταματήσει.
Η ερώτηση ήταν: «Εκτός από τα δακτυλικά αποτυπώματα, ποιο άλλο μέρος του ανθρώπινου σώματος έχει μοναδικό αποτύπωμα;»,
Οι απαντήσεις ήταν:
- η πατούσα,
- η γλώσσα,
- το μάτι,
- ο αγκώνας
Το κοινό έδωσε το «μάτι» ωστόσο η σωστή απάντηση είναι η γλώσσα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο ίδιος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παραδέχτηκε πως θα απαντούσε λάθος, επιλέγοντας το μάτι.
