Όλοι λάθος στον «Εκατομμυριούχο»: Ούτε το κοινό, ούτε ο Αρναούτογλου γνώριζε την απάντηση για τα 15.000 ευρώ

Κανείς δεν κατάφερε να απαντήσει σωστά στην ερώτηση του «Εκατομμυριούχου», στο επεισόδιο του Σαββάτου (1/11), η οποία έδινε 15.000 ευρώ.

Η παίκτρια δεν γνώριζε την απάντηση, ωστόσο η βοήθεια του κοινού περισσότερο την μπέρδεψε παρά τη βοήθησε. Ευτυχώς, δεν τους ακολούθησε και προτίμησε να σταματήσει.

Η ερώτηση ήταν: «Εκτός από τα δακτυλικά αποτυπώματα, ποιο άλλο μέρος του ανθρώπινου σώματος έχει μοναδικό αποτύπωμα;»,

Οι απαντήσεις ήταν:

η πατούσα,

η γλώσσα,

το μάτι,

ο αγκώνας

Το κοινό έδωσε το «μάτι» ωστόσο η σωστή απάντηση είναι η γλώσσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο ίδιος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παραδέχτηκε πως θα απαντούσε λάθος, επιλέγοντας το μάτι.

