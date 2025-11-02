Μενού

Όλοι λάθος στον «Εκατομμυριούχο»: Ούτε το κοινό, ούτε ο Αρναούτογλου γνώριζε την απάντηση για τα 15.000 ευρώ

Η παίκτρια δεν γνώριζε την απάντηση, ωστόσο η βοήθεια του κοινού περισσότερο την μπέρδεψε παρά τη βοήθησε.

ekatommyriouxos
Εκατομμυριούχος | Youtube
Κανείς δεν κατάφερε να απαντήσει σωστά στην ερώτηση του «Εκατομμυριούχου», στο επεισόδιο του Σαββάτου (1/11), η οποία έδινε 15.000 ευρώ.

Η παίκτρια δεν γνώριζε την απάντηση, ωστόσο η βοήθεια του κοινού περισσότερο την μπέρδεψε παρά τη βοήθησε. Ευτυχώς, δεν τους ακολούθησε και προτίμησε να σταματήσει. 

Η ερώτηση ήταν:  «Εκτός από τα δακτυλικά αποτυπώματα, ποιο άλλο μέρος του ανθρώπινου σώματος έχει μοναδικό αποτύπωμα;», 

Οι απαντήσεις ήταν: 

  • η πατούσα,  
  • η γλώσσα, 
  • το μάτι, 
  • ο αγκώνας

Το κοινό έδωσε το «μάτι» ωστόσο η σωστή απάντηση είναι η γλώσσα.

ekatommyriouxos
Εκατομμυριούχος | Youtube

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο ίδιος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παραδέχτηκε πως θα απαντούσε λάθος, επιλέγοντας το μάτι.

ekatommyriouxos
Εκατομμυριούχος | Youtube


 

