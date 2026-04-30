Το Open έτοιμο να δώσει θέση κεντρικού παρουσιαστή στον Δημήτρη Ουγγαρέζο: Τα project που «παίζουν»

Το καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιο του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το Mega και σύμφωνα με πληροφορίες επίσημο ραντεβού ανάμεσα στον παρουσιαστή και τη διεύθυνση

προγράμματος δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

Όπως είχε αναφέρει ο παρουσιαστής πριν μήνες καλεσμένος στο «Χαμογέλα και πάλι» της Σίσσυς Χρηστίδου επιθυμεί πλέον να κάνει βήμα κεντρικού παρουσιαστή.

Και ενώ στο συμβόλαιο που λήγει υπήρχε η πρόβλεψη παρουσίασης μιας βραδινής εκπομπής από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο που όμως δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ, αυτή τη στιγμή είναι άγνωστο εάν το κανάλι της λεωφόρου Συγγρού θα προτείνει στον παρουσιαστή παράλληλα με την παραμονή του στο πάνελ του «Buongiorno» και κάτι ακόμη με τον ίδιο στο τιμόνι της παρουσίασης.

Κίνηση που είναι διατεθειμένο να κάνει το Open. Στις σκέψεις στελεχών του Ανοιχτού καναλιού υπάρχει η πρόθεση πρότασης στον Δημήτρη Ουγγαρέζο που θα περιλαμβάνει από την παρουσίαση ταξιδιωτικής εκπομπής ή βραδινού late night έως και ζωντανή ψυχαγωγική εκπομπή.

Μάλιστα κάποιες πληροφορίες που αυτή τη στιγμή ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται επίσημα αναφέρουν πως έχει ήδη υπάρξει η πρώτη προσέγγιση προς το πρόσωπο του Ουγγαρέζου.

Είναι ένα ακόμη θέμα που αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στον Μάϊο.