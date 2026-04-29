Το μεγάλο come back της Βάνας Μπάρμπα στην τηλεόραση - Σε ποια σειρά θα πρωταγωνιστεί

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία για την έναρξη των γυρισμάτων της νέας σειράς του Ανδρέα Γεωργίου στον ΣΚΑΪ «Μπλε Ώρες». Ο τίτλος της σειράς παραπέμπει στο ξημέρωμα αλλά και στο σούρουπο. Τις ώρες δηλαδή που το φως μπερδεύεται με το σκοτάδι. Εκεί και με φόντο το μαγευτικό τοπίο του Πηλίου θα ανθίσει ένας παράνομος

έρωτας. Του Άγγελου και της Εύας που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στους γάμους τους. Και ενώ είναι έτοιμοι για την αποκάλυψη της αλήθειας και τις συνέπειες που θα την συνοδεύσουν μια δολοφονία ανατρέπει τα πάντα.

Η σειρά θα πραγματοποιήσει γυρίσματα σε όλο το νομό Μαγνησίας: Κυρίως στο Πήλιο και συγκεκριμένα στα χωριά Πορταριά, Τσαγκαράδα και Μηλιές αλλά και στο Βόλο όπως και στη Σκιάθο. Στο πρωταγωνιστικό καστ της σειράς έχουν κλείσει μέχρι στιγμής ο Βαγγέλης Κακουριώτης, η Ιζαμπέλα Φούλοπ, ο Πασχάλης Τσαρούχας, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, ο Αντώνης Φραγκάκης, η Ελένη Βαϊτσου και ο Γιάννης Ποιμενίδης. Τα τελευταία 24ωρα έγιναν γνωστό δύο ακόμη ονόματα πρώτης γραμμής:

Διαβάστε ακόμα: Το παρασκήνιο της αποχώρησης Παπαδρόσου από τον ΣΚΑΪ - Η κίνηση που έφερε το τέλος

Η Βάνα Μπάρμπα επιστρέφει στην ελληνική μυθοπλασία μετά από 20 χρόνια με πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά ενώ στο καστ υποδυόμενος χαρακτήρα – έκπληξη εντάσσεται και ο Χρήστος Λούλης που είχε πρωταγωνιστήσει και στην εβδομαδιαία σειρά του Ανδρέα Γεωργίου στο Mega Famagusta. Οι «Μπλε Ώρες» αναμένονται το φθινόπωρο στη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Την παραγωγή έχουν ο Κούλλης Νικολάου και ο Ανδρέας Γεωργίου που υπογράφει τη σκηνοθεσία της σειράς ενώ το σενάριο επιμελήθηκε η Βάνα Δημητρίου.