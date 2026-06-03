Όταν η Μαρία Μπεκατώρου έφαγε κατά λάθος όρχεις ταύρου: «Το πέρασα για γερμανικό λουκάνικο»

Η Μαρία Μπεκατώρου, στο σημερινό «Chase», αναπόλησε διακοπές της στις οποίες είχε...«ξεγελαστεί» τρώγοντας όρχεις ταύρου, ένα δημοφιλές τοπικό έδεσμα της Ιταλίας.

Με αφορμή ερώτηση στο τηλεπαιχνίδι, σχετικά με το παραδοσιακό πιάτο «Rocky Mountain Oysters» της βόρειας Αμερικής, που αποτελείται από όρχεις ταύρου, η παρουσιάστρια θυμήθηκε μία παρόμοια γαστρονομική της εμπειρία στο Τορίνο:

«Πήγαμε σε ένα εστιατόριο περίφημο στην περιοχή και είχε μπουφέ. Είχε διάφορα εδέσματα, και βλέπω σε ένα πιάτο κάτι μικρά λουκανικάκια, σε φέτες. Επειδή ήταν και ασπριδερό, νόμιζα ότι είναι αυτό το γερμανικό λουκάνικο wurst.

Και γράφει η ταμπελίτσα, testicoli di toro, δεν έδωσα καμία σημασία. Ε, πήρα μόνο αυτό και δύο σαλατικά. Να σας πως τι επίγευση είχε; Ήταν πικρό, ήταν μία εμπειρία όμως».