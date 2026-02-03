«Πάγωσε» η Σκορδά με την ατάκα του Μικρούτσικου για Παύλο Ντε Γκρες και Επστάιν - Τι απάντησε

Μία ατάκα του Ανδρέα Μικρούτσικου ήταν αρκετή για ακόμα μία φορά για να παγώσει η Φαίη Σκορδά στον αέρα του Buongiorno και να διαχωρίσει τη θέση της από τα λεγόμενα του παρουσιαστή.

Συγκεκριμένα νωρίτερα σήμερα (3/2) στο Buongiorno συζητούσαν για την ανάρτηση που έκανε στο Facebook ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος και έκανε λόγο για συνεργασία Μαρίας Καρυστιανού και Παύλου Ντε Γκρες στο κόμμα που ετοιμάζει η πρώτη.

Πάνω στη συζήτηση ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε χαρακτηριστικά: «Στους φακέλους που είναι σε σχέση με τον Επστάιν, ο Παύλος Ντε Γκρες υπάρχει σαν συνάντηση στην Ελλάδα με τον Επστάιν. Μια κουβέντα είπα, προχωρήστε».

«Συ είπας», του απάντησε η Φαίη Σκορδά, φανερά ενοχλημένη, ενώ και ο Άρης Καβατζίκης σχολίασε: «Αυτό δεν σημαίνει και τίποτα». Μπορείτε να δείτε το στιγμιότυπο στο 8:00 του παρακάτω βίντεο.

«Εσύ σε λίγο θα μου υποστηρίξεις τα πάντα. Εγώ έφερα μια πληροφορία. Αν έχεις τη μύγα, μυγιάσου», του απάντησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Από πλευράς της η Φαίη Σκορδά θέλησε να κλείσει το όλο θέμα, λέγοντας: «Εντάξει, βρε Ανδρέα μου. Και για μένα άμα πεις, η Φαίη Σκορδά ήταν με αυτόν, είναι ένα κατηγορώ. Πετάς κάτι, υπονοείται κάτι. Αυτή η πληροφορία αφήνει ένα πρόσημο, μία σκιά».