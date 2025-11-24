Το Παιδί: Aνάμεσα στις 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές σε διεθνή βραβεία

Σημαντική διεθνής διάκριση λαμβάνει η τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Το Παιδί», αφού κατάφερε να ξεχωρίσει λαμβάνοντας υποψηφιότητα για το βραβείο «Best Finished TV Series in the CEE» στα NEM Awards, στα οποία διαγωνίζονται παραγωγές από οκτώ διαφορετικές χώρες.

Ο νικητής των βραβείων NEM Zagreb Awards 2025 θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2025, στο Ζάγκρεμπ ενώ η συμμετοχή της ελληνικής τηλεοπτικής σειράς επιβεβαιώνει την ποιότητά της αλλά και την διεθνή παρουσία της ΕΡΤ.

Η σειρά αποτελεί μαύρη κοινωνική κωμωδία με σκηνοθέτη τον Στέφανο Μπλάτσο και σεναριογράφο τον Παναγιώτη Ιωσηφέλη.«Το παιδί» μεταδίδεται από την ΕΡΤ1, κάθε Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 23:00.

Η σειρά μιλά για την ιστορία ενός νέου στο φάσμα του αυτισμού, του Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος), ο οποίος καταφεύγει σε ένα απομακρυσμένο χωριό, μετά από δολοφονική επίθεση. Εκεί βρίσκει καταφύγιο στο πατρικό σπίτι της γυμνάστριάς του, Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου).

Οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με την καχυποψία και την επιφυλακτικότητα των κατοίκων του χωριού, οι οποίοι δεν θέλουν ξένους στο χωριό καθώς και οι ίδιοι έχουν πολλά να κρύψουν.