Το Παιδί: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά της ΕΡΤ

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:45, η ΕΡΤ παρουσιάζει τη νέα σειρά με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, «Το Παιδί».

Με σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία του Στέφανου Μπλάτσου, η σειρά υπόσχεται να συγκινήσει και να προβληματίσει, μέσα από μια ιστορία γεμάτη ένταση, μυστήριο και ανθρώπινες συγκρούσεις.

Το Παιδί: Μια ιστορία για την πραγματικότητα των ατόμων με αυτισμό

Η Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου), πρώην πρωταθλήτρια τάε κβον ντο, σώζει τον έφηβο Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος) από μια βίαιη επίθεση. Ο Ντιμίτρι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και, όπως σύντομα αποκαλύπτεται, αποτελεί στόχο όχι μόνο των δραστών αλλά και της ίδιας της Αστυνομίας.

Χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη, η Άρτεμις αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αθήνα και να καταφύγει με τον Ντιμίτρι στο παλιό πατρικό της, σε ένα απομονωμένο χωριό.

Εκεί, η ιστορία περιπλέκεται: η μητέρα της Άρτεμις, Βάνα (Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους), με την οποία έχει απομακρυνθεί, επιστρέφει στο προσκήνιο, ενώ η συγκάτοικός της και ο σύντροφός της φτάνουν επίσης στο χωριό.

Οι κάτοικοι κρύβουν σκοτεινά μυστικά και η ατμόσφαιρα γίνεται ολοένα και πιο απειλητική, καθώς η αδίστακτη Ιρίνα (Αλεξία Καλτσίκη), εχθρός της οικογένειας του Ντιμίτρι, πλησιάζει επικίνδυνα.

Το Παιδί: Ποιοι είναι οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά της ΕΡΤ

Η συμμετοχή καταξιωμένων ηθοποιών και δημιουργών ενισχύει την προσδοκία για μια δυνατή αφήγηση και ερμηνείες που θα ξεχωρίσουν.

Η Ντένια Στασινοπούλου ενσαρκώνει την Άρτεμις, μια πρώην πρωταθλήτρια τάε κβον ντο που αναλαμβάνει να προστατεύσει τον ευάλωτο Ντιμίτρι, τον οποίο υποδύεται ο Βασίλης Μπούτσικος.

Στο πλευρό τους, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους εμφανίζεται ως Βάνα, η αποξενωμένη μητέρα της Άρτεμις, ενώ η Αλεξία Καλτσίκη δίνει σάρκα και οστά στην αδίστακτη Ιρίνα, απειλή για την οικογένεια του Ντιμίτρι.

Συγκεκριμένα θα δούμε τους:

Βασίλης Μπούτσικος

Ντένια Στασινοπούλου

Νικολάκης Ζεγκίνογλου

Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά

Άννα Μάσχα

Έλενα Τοπαλίδου

Χρήστος Κοντογεώργης

Στέφη Πουλοπούλου

Σύνθια Μπατσή

Μαρία Μπαγανά

Σταύρος Τσουμάνης

Γιώργος Ζυγούρης

Κατερίνα Λυπηρίδου

Kris Radanov

Αλέξανδρος Μούκανος

Λαέρτης Μαλκότσης

Δημήτρης Παπαγιάννης

Λυγερή Μητροπούλου

Νικολαΐς Μπιμπλή

Βαρβάρα Λάρμου

Αδελαΐδα Κατσίδε

Έλλη Γαλούση

Κώστας Μπούντας

Οι συντελεστές της σειράς

Φαίνεται πως πρόκειται για μια παραγωγή με πλούσιο καλλιτεχνικό δυναμικό και υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.

Το σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη και η σκηνοθετική καθοδήγηση του Στέφανου Μπλάτσου, μαζί με την ομάδα σκηνοθετών και παραγωγής, υπόσχονται ένα αποτέλεσμα με αισθητική και βάθος.

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

