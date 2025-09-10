Το Παιδί: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά της ΕΡΤ

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:45, η ΕΡΤ παρουσιάζει τη νέα σειρά με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, «Το Παιδί».
Με σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία του Στέφανου Μπλάτσου, η σειρά υπόσχεται να συγκινήσει και να προβληματίσει, μέσα από μια ιστορία γεμάτη ένταση, μυστήριο και ανθρώπινες συγκρούσεις.
Το Παιδί: Μια ιστορία για την πραγματικότητα των ατόμων με αυτισμό
Η Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου), πρώην πρωταθλήτρια τάε κβον ντο, σώζει τον έφηβο Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος) από μια βίαιη επίθεση. Ο Ντιμίτρι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και, όπως σύντομα αποκαλύπτεται, αποτελεί στόχο όχι μόνο των δραστών αλλά και της ίδιας της Αστυνομίας.
Χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη, η Άρτεμις αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αθήνα και να καταφύγει με τον Ντιμίτρι στο παλιό πατρικό της, σε ένα απομονωμένο χωριό.
Εκεί, η ιστορία περιπλέκεται: η μητέρα της Άρτεμις, Βάνα (Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους), με την οποία έχει απομακρυνθεί, επιστρέφει στο προσκήνιο, ενώ η συγκάτοικός της και ο σύντροφός της φτάνουν επίσης στο χωριό.
Οι κάτοικοι κρύβουν σκοτεινά μυστικά και η ατμόσφαιρα γίνεται ολοένα και πιο απειλητική, καθώς η αδίστακτη Ιρίνα (Αλεξία Καλτσίκη), εχθρός της οικογένειας του Ντιμίτρι, πλησιάζει επικίνδυνα.
Το Παιδί: Ποιοι είναι οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά της ΕΡΤ
Η συμμετοχή καταξιωμένων ηθοποιών και δημιουργών ενισχύει την προσδοκία για μια δυνατή αφήγηση και ερμηνείες που θα ξεχωρίσουν.
Η Ντένια Στασινοπούλου ενσαρκώνει την Άρτεμις, μια πρώην πρωταθλήτρια τάε κβον ντο που αναλαμβάνει να προστατεύσει τον ευάλωτο Ντιμίτρι, τον οποίο υποδύεται ο Βασίλης Μπούτσικος.
Στο πλευρό τους, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους εμφανίζεται ως Βάνα, η αποξενωμένη μητέρα της Άρτεμις, ενώ η Αλεξία Καλτσίκη δίνει σάρκα και οστά στην αδίστακτη Ιρίνα, απειλή για την οικογένεια του Ντιμίτρι.
Συγκεκριμένα θα δούμε τους:
- Βασίλης Μπούτσικος
- Ντένια Στασινοπούλου
- Νικολάκης Ζεγκίνογλου
- Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά
- Άννα Μάσχα
- Έλενα Τοπαλίδου
- Χρήστος Κοντογεώργης
- Στέφη Πουλοπούλου
- Σύνθια Μπατσή
- Μαρία Μπαγανά
- Σταύρος Τσουμάνης
- Γιώργος Ζυγούρης
- Κατερίνα Λυπηρίδου
- Kris Radanov
- Αλέξανδρος Μούκανος
- Λαέρτης Μαλκότσης
- Δημήτρης Παπαγιάννης
- Λυγερή Μητροπούλου
- Νικολαΐς Μπιμπλή
- Βαρβάρα Λάρμου
- Αδελαΐδα Κατσίδε
- Έλλη Γαλούση
- Κώστας Μπούντας
Οι συντελεστές της σειράς
Φαίνεται πως πρόκειται για μια παραγωγή με πλούσιο καλλιτεχνικό δυναμικό και υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.
Το σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη και η σκηνοθετική καθοδήγηση του Στέφανου Μπλάτσου, μαζί με την ομάδα σκηνοθετών και παραγωγής, υπόσχονται ένα αποτέλεσμα με αισθητική και βάθος.
- Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης
- Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος
- Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα
- Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη
- Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος
- Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου
- Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη
- Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης
- Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος
- Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς
- Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.