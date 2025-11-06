Παιχνίδια Εκδίκησης: Τι τηλεθέαση σημείωσε το πρώτο επεισόδιο του τελευταίου κύκλου

Με διψήφια νούμερα τηλεθέασης έκανε πρεμιέρα χθες Τετάρτη (5/11) στις 22.30 ο τελευταίος κύκλος της σειράς του ΑΝΤ1, «Παιχνίδια Εκδίκησης», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Νίκο Κουρή.

Η σειρά βρέθηκε απέναντι από την επιτυχημένη σειρά του Alpha, «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», η οποία σημείωσε υψηλότερη τηλεθέαση, ενώ την ίδια ώρα στο Mega προβαλλόταν ο ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στην Κλαμπ Μπρυζ και τη Μπαρτσελόνα, ο οποίος συγκέντρωσε 13,1% και 16,8% σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο αντίστοιχα.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τη μυθοπλασία, στο δυναμικό κοινό, πρώτο ήρθε το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι με 14% και ακολούθησαν τα Παιχνίδια Εκδίκησης με 10,8%, ενώ οι σειρές της ΕΡΤ, «Το Παιδί» και «Καλά Θα Πάει Αυτό» κινήθηκαν σε χαμηλά μονοψήφια νούμερα, δηλαδή 2,2% και 1,6% αντίστοιχα.

Στο γενικό σύνολο τώρα, το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι συγκέντρωσε 16,1% και ακολούθησαν τα Παιχνίδια Εκδίκησης με 12,2%, ενώ το Παιδί και το Καλά Θα Πάει και Αυτό συγκέντρωσαν μέσο όρο 2,6% και 1,7% αντίστοιχα.