Παίκτης του βρετανικού «The Chase» κέρδισε με «ελληνική» ερώτηση αλλά πέθανε πριν προβληθεί το επεισόδιο

Διαγωνιζόμενος του βρετανικού «The Chase» που προβάλλεται στο ITV, πέθανε έναν μήνα πριν από την προβολή ενός επεισοδίου του τηλεπαιχνιδιού, στο οποίο κέρδισε το εκπληκτικό ποσό των 100.000 λιρών (115.000 ευρώ).

Ο λόγος για τον 64χρονο Τομ ΜακΚάρθι, πρώην καθηγητή από το Τίλντεσλι του Μάντσεστερ, ο οποίος πήρε μέρος στο τηλεπαιχνίδι μετά από προτροπή της οικογένειας του, καθώς φημιζόταν για το λαμπρό μυαλό του και το πάθος για τα κουίζ.

Μάλιστα, αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι ο 64χρονος, στο επίμαχο επεισόδιο, κέρδισε την Chaser Τζένι Ράιαν με μία ελληνική ερώτηση: «ποια γεωλογική περίοδος έχει πάρει το όνομα της από την ελληνική λέξη για τον αριθμό τρία». Η Ράιαν απάντησε «Τριασική» που είναι και το σωστό, ωστόσο ο χρόνος είχε τελειώσει μέχρι να διατυπωθεί το ερώτημα, με τον Τιμ να κερδίζει 100.000 λίρες, περίπου δηλαδή 115.000 ευρώ

The Chase: Είχε διαγνωστεί με σπάνια ασθένεια

Πριν ένα μήνα, ο πρώην καθηγητής, ο οποίος είχε διαγνωστεί με σπάνια ασθένεια, έφυγε από τη ζωή και η οικογένεια για να τον τιμήσει, παρακολούθησε στο νικητήριο επεισόδιο στην τοπική παμπ, μαζί με φίλους και γνωστούς.

Η Daily Mail έγραψε πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τιμ ΜακΚάρθι απασχολεί τον βρετανικό Τύπο. Το 2000 είχε γίνει πρωτοσέλιδο, όταν κέρδισε χιλιάδες λίρες σε στοίχημα με μαθητές του, οι οποίοι διακρίθηκαν σε μαθητικό διαγωνισμό.

Τότε, αντί να κρατήσει τα χρήματα, τούς έβγαλε έξω μαζί με τους υπόλοιπους καθηγητές και δώρισε τα υπόλοιπα χρήματα στο σχολείο, τονίζοντας ότι έβαλε το στοίχημα για να πεισμώσει τα παιδιά και να διακριθούν.