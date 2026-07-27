«Πάμε για όλα, είμαστε έτοιμοι για όλα»: Η ατάκα νεαρού φοιτητή που «έγραψε» στον αέρα του ΣΚΑΪ

Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε νωρίτερα σήμερα (27/7) το πρωί ο δημοσιογράφος Γιώργος Τσελίκας μαζί με την κάμερα της εκπομπής «Πρωινή Ενημέρωση» του ΣΚΑΪ στην προβλήτα των πλοίων για Κυκλάδες και μεταξύ των επιβατών συνάντησε μια παρέα φοιτητών, οι οποίοι από την πρώτη τους ατάκα μετέφεραν το κέφι τους στο κοινό.
Βέβαια, την παράσταση έκλεψε ένα παιδί από την παρέα που δήλωσε: «Πάμε για όλα, είμαστε έτοιμοι για όλα, έτοιμοι. Είμαστε τώρα εδώ πέρα.. Πάμε παρέες με φίλους, φίλες, πάνω απ’ όλα φίλες».
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