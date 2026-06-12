Παναγιώταρου: «Έχω μπλοκάρει άπειρα άτομα, η λίστα είναι ατελείτωτη»

Με αφορμή την υπόθεση την εν εξελίξει δικαστική διαμάχη του διαδικτυακού προφίλ «Soula Glamorous» με τον Στάθη Σχίζα, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου κλήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις, παραχωρώντας δηλώσεις στο MEGA.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας σχολίασε ιδιαίτερα το γεγονός ότι πολλοί χρήστες θεωρούν πως μπορούν να εκφράζονται χωρίς όρια όταν κρύβονται πίσω από μια οθόνη.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ κρίμα ο κάθε άνθρωπος πίσω από ένα πληκτρολόγιο να νομίζει ότι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε τοποθέτηση θέλει και να εκφέρει άποψη. Δεν έχεις και το θάρρος όταν κρύβεσαι πίσω από το πληκτρολόγιο και την οθόνη. Αν θες να πεις κάτι, μπορείς να το κάνεις από προσωπικό λογαριασμό», είπε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι η ίδια επιλέγει να αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά, κάνοντας μπλοκ, όταν νιώθει ότι επηρεάζεται αρνητικά η ψυχολογία της.

«Έχω μπλοκάρει άπειρα άτομα, η λίστα είναι ατελείωτη, πραγματικά ανεξάντλητη. Οτιδήποτε μου χαλάει την ενέργεια θέλω να το αποβάλλω. Οτιδήποτε νιώθω ότι με βαραίνει, με μικραίνει και δεν με αφήνει να εξελιχθώ, θέλω να το βγάζω από τη ζωή μου. Γιατί πολλές φορές και τα σχόλια μάς επηρεάζουν», κατέληξε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου