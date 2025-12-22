Παναγιώτης Στάθης για Τσιμτσιλή σε ζωντανή σύνδεση Happy Day - Καλημέρα Ελλάδα: «Έχει υψηλότατη τηλεθέαση»

Happy Day και Καλημέρα Ελλάδα είχαν το πρωί της Δευτέρας (22/12) ζωντανή σύνδεση με αφορμή τον σημερινό τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1.
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή συνομίλησε με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, με την παρουσιάστρια του Alpha να περιγράφει στους τηλεθεατές πώς μπορούν να ενισχύσουν οικονομικά τον σκοπό αυτό και τον παρουσιαστή του «Καλημέρα Ελλάδα» να μη διστάζει να κάνει αναφορά στην ιδιαίτερα υψηλή τηλεθέαση του Happy Day.
«Και όσοι βλέπουν μέσα από τον Alpha, μπορούν να το κάνουν αυτό, η οποία έχει υψηλότατη τηλεθέαση η κυρία Τσιμτσιλή, να τα λέμε κι αυτά», είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Στάθης, ευχαριστώντας στη συνέχεια τον Alpha για τη σύνδεση και κάνοντας κάλεσμα να συνεισφέρει οικονομικά στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1.
