Πάνια για Βίσση: «Πέρα από την Άννα ως καλλιτέχνη δεν ξέρω κάτι άλλο, ούτε με νοιάζει»

Θέση για όσα συμβαίνουν στη ζωή και την καριέρα της Άννα Βίσση έλαβε η Αννίτα Πάνια, μιλώντας στην εκπομπή το Πρωινό.

«Η τηλεόραση είναι στη ζωή μου μεγάλο κομμάτι. Μου λείπει αυτό που θα ήθελα εγώ να κάνω. Δε μπορώ να τα πω όλα σήμερα», είπε αρχικά η Αννίτα Πάνια.

Στη συνέχεια η Αννίτα Πάνια αναφέρθηκε στον Νίκο Μουτσινά και τη τηλεόραση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, λέγοντας: «Είναι πάρα πολύ καλός, ο Νίκος είναι αγαπημένο μου τηλεοπτικό πρόσωπο. Όλα τα γνωστά πρόσωπα που ξέρουμε και δεν είναι στην τηλεόραση νομίζω ότι λείπουν. Όχι από μένα μόνο, νομίζω ότι λείπουν και από τον κόσμο, γιατί κανείς δεν έκανε τυχαία επιτυχία με διάρκεια στην τηλεόραση. Οπότε αν εννοείτε τα μεγάλα αυτά πρόσωπα της τηλεόρασης που ξέρουμε όλοι, ναι, εννοείται ότι μου λείπουν».

Όσον αφορά στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και τον σάλο που έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομά της, η Αννίτα Πάνια είπε: «Για όλα αυτά που μου είπατε, πέρα από την Άννα Βίσση σαν καλλιτέχνη, δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Και νομίζω δεν ενδιαφέρει και την ίδια έτσι κι αλλιώς.

Σημασία έχει ότι η Άννα, αυτό που της συμβαίνει αυτή την εποχή, της αξίζει πραγματικά, και στην Άννα και στον Νίκο. Και είναι ωραίο πράγμα να συμβαίνει αυτό σε καλλιτέχνες με τέτοια αξία γιατί συμβαίνει και σε μας που δεχόμαστε τη χαρά που μας δίνουν».