Παπανώτας για Οικονομόπουλο: «Δεν είναι καλόγερος στο Άγιο Όρος - Μα πραγματικά ελέησόν με»

Τη συνέντευξη του Νίκου Οικονομόπουλου στον Γιώργο Λιάγκα και το Πρωινό σχολίασε σήμερα Τρίτη (2/12) η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της στο Happy Day, με τον Δημήτρη Παπανώτα να εκφράζει την έντονη διαφωνία του με τον τρόπο που εξέφρασε ο γνωστός τραγουδιστής την πίστη του.

«Ο Χριστιανισμός θέλει σεμνότητα. Όταν σε ρωτήσουν: "Πιστεύετε στο Θεό;", "Ναι, πιστεύω πάρα πολύ, βαθιά μέσα μου", τελεία. Δεν μπορώ, πεθαίνω, πέφτω κάτω, τρελαίνομαι, είμαι παραδομένος, αυτό είναι… κάτι μου συμβαίνει, δεν είμαι στα καλά μου"», σχολίασε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Θέλω να σας διαβάσω τους στίχους του ανθρώπου που τρελαίνεται για τον Χριστό: "χωρίς ονόματα και λόγια ας προχωρήσουμε κι ας γνωριζόμαστε μονάχα λίγες ώρες. Θέλω τα μάτια μας απόψε να μιλήσουνε κι ούτε την πόρτα του σπιτιού μας να μην κλείσουμε", πρόσθεσε ο ίδιος.

Χωρίς να κρύψει δε στη συνέχεια την ενόχλησή του, ανέφερε: «Και μετά λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Μα πραγματικά ελέησόν με».

Στην πορεία της κουβέντας ο Δημήτρης Παπανώτας επεσήμανε ότι «δεν θα φτιάξουμε εμείς στον Χριστιανισμό, έχει συγκεκριμένους κανόνες. Δεν θα τον πάρει ο καθένας να τον κάνει λάστιχο τον Χριστιανισμό, έχει κανόνες, όπως όλα στη ζωή έχουν κανόνες».

«Ούτε κοσμοκαλόγερος είναι, ούτε καλόγερος στο Άγιο Όρος. Θέλω να το μεταδώσω; Τι είναι; Ιεραπόστολος; Να πιάσω έναν δικό μου άνθρωπο και να του πω ότι στην πίστη μπορεί να βρει ένα καταφύγιο, ναι, αλλά να πιάσω όποιον περνάει από τον δρόμο και να του πω "έλα εδώ να σου πω";», αναρωτήθηκε στο τέλος ο Δημήτρης Παπανώτας.