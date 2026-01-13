Παπανώτας κατά Λιάγκα: «Λες ένα ψέμα, κάνεις αντιδεοντολογική δημοσιογραφία και την ίδια στιγμή παραπονιέσαι;»

Ο Δημήτρης Παπανώτας θέλησε να απαντήσει σε όσα είπε χθες (12/1) ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό με αφορμή ένα σχόλιο που έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία είπε χαρκατηριστικά για τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1:

«Στενοχωρήθηκα που νιώθει έτσι. Είναι άσχημο να νιώθεις ότι σε έχουν στοχοποιήσει, νιώθω ότι πραγματικά το πιστεύει. Η Μαρία είναι ένα τηλεοπτικό πρόσωπο και έχει ξαναβρεθεί στο στόχαστρο του σχολιασμού κι ο Γιώργος το θεώρησε ως χτύπημα κάτω από τη ζώνη».

«Το πιστεύει χρόνια τώρα, είναι στο πλαίσιο της αυξημένης αυτοπεποίθησης που έλεγε η Βίσση», σχολίασε από πλευράς του ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Θέλω να πω στον κύριο Λιάγκα για τη δεοντολογία τη δημοσιογραφική. Τη δημοσιογραφική δεοντολογία χθες την τσατσάλιασες, Γιωργάκη μου.

Κάθονται μία ώρα και μιλάνε για ένα σχόλιο που έκανα στο Instagram για μια φωτογραφία που έχω απαγορεύσει να δημοσιεύονται αυτά και την οποία φωτογραφία δεν έδειξαν ποτέ. Πείτε μου τώρα δημοσιογραφικά αυτό πώς στέκει; Να σχολιάζουμε μια συγκεκριμένη εικόνα και δείχνουμε μία άλλη εικόνα, Γιωργάκη;», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Επειδή η Σταματίνα Τσιμτσιλή συνέχισε να λέει πως από τα λεγόμενα του Γιώργου Λιάγκα της δόθηκε η εντύπωση ότι ο παρουσιαστής του Πρωινού νιώθει πως έχει στοχοποιηθεί, ο Δημήτρης Παπανώτας ανέφερε στη συνέχεια:

«Η αυξημένη αυτοπεποίθηση φταίει, σου το είπα και πριν. Μέτρον άριστον και στην αυτοπεποίθηση. Ότι εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου και όλοι συζητάνε για μένα. Πόσο έντιμο ήταν που έλεγε χθες για μένα ότι εγώ είπα "άπλυτη" τη Μαγγίρα; Δεν την είπα άπλυτη.

Λες ένα ψέμα, κάνεις αντιδεοντολογική δημοσιογραφία και την ίδια στιγμή παραπονιέσαι; Ε δεν γίνεται αυτό».