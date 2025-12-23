Το πολυαναμενόμενο reunion του «Στο Παρά Πέντε» μόλις έκανε πρεμιέρα στο MEGA και οι πρωταγωνιστές φρόντισαν να μας βάλουν στο κλίμα πριν καν ακουστεί η πρώτη νότα από το θρυλικό intro.

Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το επετειακό επεισόδιο, η αγαπημένη πεντάδα ανέβασε ένα κοινό story στο Instagram, όπου εμφανίζονται όλοι μαζί, μαζεμένοι μπροστά από την τηλεόραση, έτοιμοι να παρακολουθήσουν - όπως κι εμείς -το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς.

Η παρέα του παρά πέντε

Η εικόνα τους, χαμογελαστοί, ενωμένοι και εμφανώς συγκινημένοι, έκανε μέσα σε δευτερόλεπτα τον γύρο των social media, προκαλώντας κύμα νοσταλγίας σε όσους μεγάλωσαν με τις ατάκες, τις περιπέτειες και το μοναδικό χιούμορ της σειράς.

Τι βλέπουμε στο επετειακό σόου

Το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» δεν είναι απλώς ένα reunion. Είναι ένα τηλεοπτικό πάρτι που ενώνει δύο δεκαετίες ιστορίας, συναισθημάτων και αμέτρητων στιγμών γέλιου.

Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος επιστρέφουν με ολοκαίνουργιες σκηνές, γραμμένες από τον Γιώργο Καπουτζίδη ειδικά για τη βραδιά.

Οι πρωταγωνιστές μάς ταξιδεύουν πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας ανέκδοτες ιστορίες και backstage που δεν είχαμε δει ποτέ.

Το κοινό είχε τον πρώτο λόγο, επιλέγοντας τις πιο αγαπημένες ατάκες και σκηνές της σειράς, οι οποίες προβάλλονται ξανά σε ένα νοσταλγικό tribute.

Με ζωντανή ορχήστρα, τα τραγούδια που σημάδεψαν τη σειρά επιστρέφουν για να μας θυμίσουν γιατί το «Παρά Πέντε» παραμένει διαχρονικό.

Η πεντάδα αυτοσχεδιάζει, σχολιάζει, γελάει και αναβιώνει iconic στιγμές με τρόπο που μόνο εκείνοι μπορούν.