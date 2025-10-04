Το παρασκήνιο της αποχώρησης της Τατιάνας Στεφανίδου, η επόμενη μέρα και ο «αντικαταστάτης»

Ήταν στην ουσία ένα προαναγγελθέν συναινετικό τηλεοπτικό διαζύγιο. Κλείνοντας την εκπομπή της το βράδυ της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου η Τατιάνα Στεφανίδου αποχαιρέτησε λιτά το μικρό ομολογουμένως τηλεοπτικό κοινό της εκπομπής «Power Talk» λέγοντας «Καλό σας βράδυ, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων».

Αμέσως μετά ενημέρωσε τους συνεργάτες της για την από κοινού απόφαση της με τον ΣΚΑΪ για διακοπή της infotainment εκπομπής εξηγώντας τους λόγους που επί της ουσίας ήταν η πολύ μικρή αποδοχή από τον κόσμο που αποτυπωνόταν σε τηλεθεάσεις της τάξης του 2% - 3%.

Εξήγησε δε ότι βασικό της μέλημα είναι η απορρόφηση των συνεργατών της σε άλλες θέσεις εργασίας στον ΣΚΑΪ την ώρα που από πλευράς του καναλιού γίνονται ήδη οι πρώτες κινήσεις. Ακολούθησε στις 22.00 το βράδυ η ανακοίνωση από το κανάλι. «Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής POWER TALK, Τατιάνα Στεφανίδου. Η κα Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση. Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον».

Τατιάνα Στεφανίδου: Μόλις έναν μήνα στον αέρα

Η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου παρέμεινε μόλις ένα μήνα στον τηλεοπτικό αέρα με φινάλε τηλεθέασης 3,8% στο σύνολο και μόλις 2,7% στο δυναμικό κοινό (μεικτά μερίδια τηλεθέασης). Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε μόλις δύο εβδομάδες μετά την πρεμιέρα του μαγκαζίνο με τις δύο πλευρές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διακοπής. Ωστόσο αρχικά αποφασίστηκε να δοθεί περίοδος χάριτος με αλλαγές: Το κοινό στο στούντιο περιορίστηκε αισθητά, το πλατό άλλαξε αισθητική με πιο φωτεινές αποχρώσεις ενώ προστέθηκε τραπέζι πάνελ.

Είχε ήδη προηγηθεί η αποχώρηση του δημοσιογράφου Γιάννη Μακρυγιάννη. Στις αρχές της εβδομάδας που τελειώνει υπήρξε εκ νέου επικοινωνία της Τατιάνας Στεφανίδου με τον ΣΚΑΪ όπου οι δύο πλευρές αποφάσισαν από κοινού να λυθεί η συνεργασία εξαιτίας της μη ανάκαμψης της εκπομπής μετά και τις τροποποιήσεις που δεν λειτούργησαν, ωστόσο δεν επικοινωνήθηκε μέχρι και το τέλος της εκπομπής της Παρασκευής. Όσον αφορά στην Τατιάνα Στεφανίδου είναι βέβαιο ότι θα απέχει όλη τη φετινή σεζόν από τη μικρή οθόνη ενώ - αν και η ίδια ακόμη δεν έχει μιλήσει - είναι πιθανόν να μην θελήσει να επανέλθει με καθημερινή εκπομπή στην τηλεόραση. Ωστόσο είναι κάτι το οποίο θα φανεί αρκετά αργότερα.

ΣΚΑΪ: Τι αλλάζει στο πρόγραμμα

Από τη Δευτέρα ο ΣΚΑΪ βάζει στο πρόγραμμά του προβολή Ελληνικών ταινιών με την ελπίδα ενός καλύτερου lead in στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 19.45 με τη Σία Κοσσιώνη. Έτσι ολοκληρώνεται η 3η συνεργασία της Τατιάνας Στεφανίδου με τον ΣΚΑΪ. H πρώτη ήταν τη μεταβατική περίοδο του παλιού ΣΚΑΪ που μετονομάστηκε σε Alpha στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με την πρωινή εκπομπή «Καινούργια μέρα» που η δημοσιογράφος συμπαρουσίαζε με τον Θανάση Αθανασιάδη. Η επόμενη διετία ήταν αυτή μεταξύ 2018 – 2020 όπου η Τατιάνα Στεφανίδου αρχικά παρουσίαζε την εκπομπή «Μαζί σου» η οποία στη δεύτερη της σεζόν μετακόμισε στις δύο τελευταίες ημέρες της εβδομάδας με τον τίτλο «Μαζί σου Σαβατοκύριακο».

