Είχε μείνει ανοιχτό ως ενδεχόμενο από την αρχή της σεζόν με ελάχιστες ωστόσο πιθανότητες: Όταν στην καλοκαιρινή παρουσίαση προγράμματος του ΑΝΤ1 τα στελέχη του καναλιού ρωτήθηκαν για το εάν θα συνεχίσει ο Γιάννης Κουκουράκης στο φετινό κύκλο της δραματικής σειράς εποχής του ΑΝΤ1 δεν έδωσαν καμία απάντηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι και την έναρξη των γυρισμάτων του δεύτερου κύκλου υπήρχε σημαντική απόκλιση όσον αφορά στο οικονομικό σκέλος μεταξύ του ηθοποιού και της εταιρίας παραγωγής της σειράς «JK Productions».

Παράλληλα στην τηλεοπτική αγορά κυκλοφορούσαν έντονες φήμες περί μη αγαστής συνεργασίας του πρωταγωνιστή με άλλους συμπρωταγωνιστές του κάτι το οποίο φυσικά ουδέποτε επιβεβαιώθηκε ούτε από την ίδιο, ούτε από τον τηλεοπτικό σταθμό αλλά ούτε και από την εταιρία παραγωγής.

Στην έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν υπήρξε πολυεπίπεδη μεταβολή δεδομένων: Η έναρξη του δεύτερου κύκλου της σειράς συνοδεύτηκε από πτώση στα ποσοστά τηλεθέασης σε σχέση με την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν περισσότερο στο δυναμικό κοινό και λιγότερο στο γενικό σύνολο και παρά την σημαντική ενίσχυση του πρωταγωνιστικού καστ με δημοφιλή ονόματα μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Στάνκογλου, ο Δημήτρης Κίτσος και η Δανάη Μιχαλάκη.

Έτσι ξεκίνησε εκ νέου η συζήτηση για επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη στο ρόλο του Πέτρου. Ωστόσο αυτό που διευκόλυνε σημαντικά την επανέναρξη της

συνεργασίας ήταν η αναβολή των γυρισμάτων της νέας μίνι σειράς της ΕΡΤ με θέμα την ζωή του Ελευθερίου Βενιζέλου όπου ο Γιάννης Κουκουράκης έχει συμφωνήσει να υποδυθεί τον Βασιλιά Κωνσταντίνο Α’.

Παράλληλα υπήρξε και η επιθυμητή σύγκλιση μεταξύ ηθοποιού και εταιρίας παραγωγής και στο οικονομικό. Έτσι η συνεργασία υλοποιήθηκε και ο

ηθοποιός έχει και πάλι τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Πέτρου στο «Grand Hotel».