Το παρασκήνιο της συμφωνίας Μαγγίρα - STAR και τα τρία ραντεβού: Αντίστροφη μέτρηση για το GNTM

Απόλυτη ικανοποίηση υπάρχει τόσο στα στελέχη του STAR όσο και στη Μπέττυ Μαγγίρα για την έναρξη της συνεργασίας τους. Τρία ραντεβού πραγματοποίησε η γνωστή

παρουσιάστρια με τα στελέχη του καναλιού της Κάτω Κηφισιάς.

Στο πρώτο της έγινε η πρόταση, στο δεύτερο οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες και την Πέμπτη 7 Μαϊου έπεσαν οι τελικές υπογραφές.

Την επόμενη ημέρα ακολούθησε η σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες το συμβόλαιο της Μπέττυς Μαγγίρα με το κανάλι αφορά καθαρά και μόνο τη θέση που συμφώνησε στην κριτική επιτροπή του GNTM και για τη διάρκεια που θα διαρκέσει το ριάλιτι μόδας.

Τα γυρίσματα ξεκινούν στις 15 Μαϊου με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρουσιάστρια και κριτή και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής να είναι η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Λάκης Γαβαλάς και ο Άγγελος Μπράτης.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί θα έχει τη θέση της creative director στο ριάλιτι μόδας. Σύμφωνα με πληροφορίες ουδέποτε τέθηκε ούτε από πλευράς καναλιού ούτε και από την παρουσιάστρια να αναλάβει την πρωινή ζώνη του καναλιού.

Βέβαια σε κάθε περίπτωση υπάρχει εκατέρωθεν διάθεση επέκτασης της συνεργασίας και στο μέλλον και μετά την ολοκλήρωση του νέου κύκλου του GNTM.

Έτσι η συνεργασία Μαγγίρα - ΕΡΤ με τις έκτακτες εκπομπές για τους ημιτελικούς και τον τελικό της Eurovision θα έχει και πάλι έκτακτο χαρακτήρα καθώς την επόμενη τηλεοπτική σεζόν οπότε και θα προβληθεί το ριάλιτι μόδας η περφόμερ δεν θα μπορεί να έχει ταυτόχρονη παρουσία σε δύο τηλεοπτικούς σταθμούς.