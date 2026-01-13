Παύλου για την Αντωνά: «Ούτε οι σταρ του Χόλιγουντ δεν κάνουν έτσι - Είναι προκλητικό»

Η ρεπόρτερ του Breakfast@Star, προσπάθησε να αποσπάσει δηλώσεις από τη Μαρία Αντωνά, όμως εκείνη δεν είχε καμία διάθεση για συζήτηση.

Μπήκε γρήγορα στο αυτοκίνητό της, περιοριζόμενη σε τυπικές ευχές, γεγονός που προκάλεσε έντονη αντίδραση στο πάνελ της εκπομπής.

Ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε αυστηρά τη στάση της, τονίζοντας πως το ύφος της ήταν προκλητικό και αδικαιολόγητο.

«Πολλές φορές και χωρίς να πεις κάτι, το ύφος είναι το βασικό. Το να μην κοιτάξεις καν τον δημοσιογράφο και ένα ύφος λες και είσαι, ξέρεις ρε παιδί μου, ένας σταρ του Χόλιγουντ, είναι προκλητικό! Η αλήθεια είναι ότι ούτε οι σταρ του Χόλιγουντ δεν κάνουν έτσι», είπε ο Ετεοκλής Παύλου.

Από την άλλη, η Ελένη Χατζίδου προσπάθησε δώσει μια πιο ήπια διάσταση, επισημαίνοντας ότι η Αντωνά συνήθως φέρεται με ευγένεια στους δημοσιογράφους και ίσως πρόκειται για μια μεμονωμένη κακή στιγμή.