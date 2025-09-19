«Πείτε μας ποιος είναι...» - Η αχρείαστη πίεση Χαριτάτου σε Ρούτσι για να κατονομάσει βουλευτή

Με τον Πάνο Ρούτσι, απεργό πείνας με αίτημα την εκταφή του γιου του ο οποίος σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, να αρνείται επανειλημμένα να κατονομάσει τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που φέρεται να του είπε πως έχει φωτογραφίες του νεκρού του παιδιού, αίσθηση προκάλεσε η πίεση του παρουσιαστή του Open, Σπύρου Χαριτάτου, να ζητά διαρκώς το όνομά του.

Ο κ. Ρούτσι, προφανέστατα για δικονομικούς λόγους, αρνήθηκε να κατονομάσει τον κυβερνητικό βουλευτή, ο οποίος φέρεται να τον προσέγγισε και να του είπε πως έχει δει φωτογραφίες της σορού του γιου του -παρόλο που ο ίδιος το αρνήθηκε μετέπειτα- ωστόσο ο κ. Χαριτάτος επέμεινε για το όνομα, γεγονός που προκάλεσε αμηχανία στον απεργό πείνας.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Χαριτάτος είχε τον εξής διάλογο με τον κ. Ρούτσι σχετικά με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας:

Χαριτάτος : και έρχεται τώρα πολιτικός και σου λέει σταμάτα το αίτημα για έκταφή, δεν χρειάζεται, έχω δει εγώ το παιδί σου σε φωτογραφίες νεκρό; Τι πολιτικός είναι; υπουργός είναι; βουλευτής είναι;

: και έρχεται τώρα πολιτικός και σου λέει σταμάτα το αίτημα για έκταφή, δεν χρειάζεται, έχω δει εγώ το παιδί σου σε φωτογραφίες νεκρό; Τι πολιτικός είναι; υπουργός είναι; βουλευτής είναι; Ρούτσι : Βουλευτής είναι

: Βουλευτής είναι Χαριτάτος : Νέα Δημοκρατία, κυβερνητικός;

: Νέα Δημοκρατία, κυβερνητικός; Ρούτσι : Δεν θέλω, κυβερνητικός είναι

: Δεν θέλω, κυβερνητικός είναι Χαριτάτος : Ποιος είναι;

: Ποιος είναι; Ρούτσι : Δεν θέλω να πω το όνομα

: Δεν θέλω να πω το όνομα Χαριτάτος : Ποιος είναι, Πάνο, ποιος βουλευτής ήρθε σε σένα στον πατέρα , την πέμπτη ημέρα απεργίας πείνας, να σου πει σταμάτα το αίτημα για εκταφή, σταμάτα την απεργία, δεν χρειάζεται γιατί έχω δει εγώ νεκρό το παιδί σου. Ποιος είναι αυτός ο βουλευτής που πήρε την πρωτοβουλία για να σε σταματήσει, να σε αποτρέψει από την απεργία πείνας να σου πει αυτό το οποίο ίσως όφειλε να το μοιραστεί από τις αρχές από την πρώτη στιγμή, ή να το γνωρίζεις εδώ και 2,5 χρόνια. Ποιος είναι, ποιο είναι το όνομά του;

: Ποιος είναι, Πάνο, ποιος , την πέμπτη ημέρα απεργίας πείνας, να σου πει σταμάτα το αίτημα για εκταφή, σταμάτα την απεργία, δεν χρειάζεται γιατί έχω δει εγώ νεκρό το παιδί σου. Ποιος είναι αυτός ο βουλευτής που πήρε την πρωτοβουλία για να σε σταματήσει, να σε αποτρέψει από την απεργία πείνας να σου πει αυτό το οποίο ίσως όφειλε να το μοιραστεί από τις αρχές από την πρώτη στιγμή, ή να το γνωρίζεις εδώ και 2,5 χρόνια. Ποιος είναι, ποιο είναι το όνομά του; Ρούτσι : Δεν ξέρω αν είναι σωστό να το πω

: Δεν ξέρω αν είναι σωστό να το πω Χαριτάτος : Πάνο, ποιο είναι το όνομα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας;

: Πάνο, ποιο είναι το όνομα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας; Ρούτσι : Ειλικρινά δυσκολεύομαι να πω το όνομα, τονίζει ο Ρούτσι

: Ειλικρινά δυσκολεύομαι να πω το όνομα, τονίζει ο Ρούτσι Χαριτάτος:Πάνο ποιος είναι, το όνομά του Πάνο, κ. Ρούτσι Αγαπητέ Πάνο το όνομα του βουλευτή.