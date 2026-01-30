Μενού

Πέντε σειρές για να κάνεις binge watching το Σαββατοκύριακο

Αν αυτό το Σαββατοκύριακο προτιμήσεις τη ζεστασιά του σπιτιού, τότε οι ακόλουθες σειρές είναι ιδανικές για να σου κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά.

Bridgerton season 3
Bridgerton season 3 | Youtube
Μία σειρά από το 2019, που σημείωσε τεράστια επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, και τρεις σειρές που επέστρεψαν με νέες σεζόν, είναι οι ιδανικές προτάσεις για το Σαββατοκύριακο. Ό,τι πρέπει για να μείνεις σπίτι, να χουχουλιάσεις και να κάνεις binge-watching. Όσο ακόμα μπορείς, δηλαδή, γιατί σε ένα από μήνα από τώρα, θα θέλεις μονίμως να είσαι έξω.

Με το Bridgerton που επέστρεψε για την τέταρτη πολυαναμενόμενη σεζόν του στο Netflix και το The Beauty που συστήθηκε πρόσφατα στους θεατές, μέσω του Disney+, τις ακόλουθες σειρές αξίζει να τις βάλεις στο ραντάρ σου. 

