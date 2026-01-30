Πέντε σειρές για να κάνεις binge watching το Σαββατοκύριακο

Μία σειρά από το 2019, που σημείωσε τεράστια επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, και τρεις σειρές που επέστρεψαν με νέες σεζόν, είναι οι ιδανικές προτάσεις για το Σαββατοκύριακο. Ό,τι πρέπει για να μείνεις σπίτι, να χουχουλιάσεις και να κάνεις binge-watching. Όσο ακόμα μπορείς, δηλαδή, γιατί σε ένα από μήνα από τώρα, θα θέλεις μονίμως να είσαι έξω.
Με το Bridgerton που επέστρεψε για την τέταρτη πολυαναμενόμενη σεζόν του στο Netflix και το The Beauty που συστήθηκε πρόσφατα στους θεατές, μέσω του Disney+, τις ακόλουθες σειρές αξίζει να τις βάλεις στο ραντάρ σου.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Διαρροή ερωτικού βίντεο πυροδοτεί διπλή παραίτηση και ένταση στην κυβέρνηση του Μαυροβουνίου
- Οι κόντρες για τα Ίμια, το... ευγενικό SMS στους γαλάζιους κι αυτό που ενώνει Καμμένο-Κασσελάκη
- «Γιάννη άκουσες; Τούρκοι κομάντος πατήσανε ελληνικό έδαφος»: Ο Γιάννης Πολίτης θυμάται το βράδυ των Ιμίων
- Το συγκινητικό αποχαιρετιστήριο βίντεο για την Ελένη Βουλγαράκη από το ραδιόφωνο - Δάκρυσε στο τέλος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.