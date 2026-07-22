«Πέρασαν τα δύσκολα;»: Η ατάκα της Τζίμα στον Καλλιάνο και η... «ψυχρολουσία» που έρχεται

Το εξαντλητικό κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τη χώρα τις τελευταίες ημέρες φαίνεται πως ανήκει πλέον οριστικά στο παρελθόν. Τη συλλογική ανακούφιση, αλλά και την έκδηλη αγωνία των πολιτών για τις καιρικές συνθήκες, εξέφρασε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο η Ράνια Τζίμα μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουλίου.

Απευθυνόμενη στον μετεωρολόγο του σταθμού, Γιάννη Καλλιάνο, η παρουσιάστρια τον ρώτησε γεμάτη προσμονή:

«Ήταν, μάλλον ήταν η κορύφωση του καύσωνα… Πες μας ότι πέρασαν τα δύσκολα»

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Καλλιάνος έσπευσε να καθησυχάσει τόσο την ίδια όσο και το τηλεοπτικό κοινό, δίνοντας την πολυπόθητη απάντηση: «Ναι, πέρασαν τα δύσκολα».

Σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου, η εξέλιξη του καιρού φέρνει την πολυαναμενόμενη ανάσα δροσιάς, καθώς η θερμοκρασία πρόκειται να σημειώσει αισθητή υποχώρηση από την αμέσως επόμενη ημέρα.