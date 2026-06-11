Πέτρος Συρίγος: Επέστρεψε με γύψους στο πλατό μετά το σοβαρό τροχαίο - «Θα μαγειρέψω όπως μπορώ»

Στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» βρέθηκε μετά από περίπου δύο εμδομάδες απουσίας ο Πέτρος Συρίγος, με τα δύο του χέρια στον γύψο, καθώς είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα.

Ο γνωστός σεφ ενεπλάκη τις προηγούμενες εβδομάδες σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του, που είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στα άνω άκρα και χρειατεί να κάτσει για μέρες στο σπίτι.

Το πρωί της Πέμπτης (11/6) η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχθηκε τον συνεργάτη της στο πλατό, με τον ίδιο να μιλάει για το πώς βίωσε τις ημέρες που έκατσε στο σπίτι.

«Σας έβλεπα τόσο καιρό από το σπίτι και ήθελα να έρθω, δεν μπορούσα άλλο να κάθομαι. Θα μαγειρέψω όπως μπορώ, ήθελα να είμαι εδώ. Είμαι καλά δόξα τω Θεώ, είναι λίγο δύσκολα με τον γύψο αλλά συνειδητοποίησα πόσα πολλά πράγματα έκανα και είπα να κατεβάσω λίγο τα γκάζια. Θέλω ένα δίμηνο αποθεραπεία σίγουρα», δήλωσε ο Πέτρος Συρίγος και δέχθηκε τις θερμές ευχές για περαστικά από τους συνεργάτες του.