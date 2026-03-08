Το πιο δημοφιλές αγγλόφωνο ριάλιτι διαρκεί μόλις 2 λεπτά

Πέρασε αρκετό καιρός, δεν μπορείτε να πείτε. Πιά, έχουμε «γκώσει» από τα πρόγραμματα τύπου ριάλιτι, από εκείνα που έχουν κεντρικό θέμα την επιβίωση σε τροπικά νησιά ή σε χωριά, από εκείνα που μας συστήνουν επίδοξους καλλιτέχνες, ακόμα και από εκείνα στα οποία απλά βλέπουμε κάποιους τύπους να τρώνε, να πίνουν και να κοιμούνται μέσα σε ένα σπίτι.

Τα reality shows είναι ένα κορεσμένο είδος τηλεοπτικής μυθοπλασίας, τίποτα δεν μπορεί να μας σοκάρει πιά. Τίποτα, εκτός από εκείνες τις περιπτώσεις πως όντως, συμβαίνει μπροστά μας μια στιγμή αληθινής ζωής, χωρίς σενάριο, χωρίς προσεγμένη παραγωγή, χωρίς ηθοποιούς: Μόνο καθημερινοί άνθρωποι και οι νευρώσεις τους, το χιούμορ τους, η παράνοια τους, οι ευαισθησίες τους. Στο Instagram!

Κάπου εδώ εμφανίζεται το Revival of The Fittest

Πρόκειται για μια δημιουργία του New York Nico (Νικ Χέλερ), ενός ανήσυχου millenial που πειραματίζεται με νέες μορφές μυθοπλασίας, ικανές να προσελκύσουν νέους θεατές, όχι απαραίτητα μέσα από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Ο New York Nico έκανε κάτι σοκαριστικά απλό: Μπήκε μέσα στο θρυλικό δισκάδικο Village Records Store και με ένα iPhone άρχισε να φιλμάρει καθημερινές συζητήσεις μεταξύ πελατών!

Οι Iron Maiden, ο Drake, η Barbra Streizand γίνονται θέματα για σουρεάλ συζητήσεις και στην πορεία των επεισοδίων μαθαίνουμε για την παραγγελία ενός καναπέ που δεν λέει να φτάσει, ενώ στο μαγαζί εμφανίζονται και επώνυμοι ηθοποιοί, ακόμα και ο παρουσιαστής του επίσης, σούπερ επιτυχημένου Instagram-ικού show, Subway Takes, ο Καρίμ Ραχμά!

Mας λέει κάτι αυτό για το μέλλον της τηλεοπτικής μυθοπλασίας;

Όλοι είμαστε πάνω από ένα smartphone, όλη τη μέρα. Αναπόφευκτο είναι λοιπόν, η μυθοπλασία να θέλει να ξεφύγει από τις μεγάλες οθόνες και να πλησίασει προς τα κινητά μας. Καλοσωρίζουμε αυτή την εξέλιξη, αυτό το γνήσιο σφιχταγκάλιασμα των ριάλιτι με την αληθινή ζωή.