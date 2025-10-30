Ποια αγαπημένη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη επιστρέφει στο Mega - Πότε θα παίζεται

Όσο τα γυρίσματα για την τέταρτη σεζόν του Maestro βρίσκονται σε εξέλιξη, μια άλλη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη που είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία στις αρχές του 2000 επιστρέφει στο Mega.

Ο λόγος για τη δεύτερη τηλεοπτική δουλειά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, το «Να Με Προσέχεις», το οποίο είχε προβληθεί τη σεζόν 2000-2001 με θέμα τον έρωτα δύο αδερφών για την ίδια γυναίκα.

Στη σειρά, η οποία είχε ολοκληρωθεί σε 24 επεισόδια, εκτός από τον Παπακαλιάτη, πρωταγωνιστούσαν ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Βαλέρια Χριστοδουλίδου, η Σάννυ Χατζηαργύρη, η Άννα Μονογιού και ο αξέχαστος Αλέκος Αλεξανδράκης.

Το Να Με Προσέχεις θα ξεκινήσει και πάλι να προβάλλεται από το Mega από τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου και θα παίζεται τρεις φορές την εβδομάδα.

Απλά όσοι επιθυμούν να δουν την ιστορία από την αρχή, θα πρέπει να ξενυχτήσουν, αφού η σειρά θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη στη 01.10 τη νύχτα, αμέσως μετά τους θρυλικούς Απαράδεκτους, οι οποίοι προβάλλονται τις τελευταίες εβδομάδες από το Mega, λίγο νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 24.00 τα μεσάνυχτα.