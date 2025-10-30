Η μεγάλη επιστροφή της Λίλας από τους Singles: Σε ποια σειρά παίζει η Σάννυ Χατζηαργύρη

Η Σάννυ Χατζηαργύρη, την οποία το ευρύ κοινό γνώρισε ως Λίλα στην κλασική πλέον σειρά του Mega, Singles, επιστρέφει στην τηλεόραση και συγκεκριμένα σε επιτυχημένη δραματική σειρά του Alpha.

Μετά το τέλος των Singles, η Σάννυ Χατζηαργύρη απείχε για πολλά χρόνια από την τηλεόραση με τη γνωστή ηθοποιό να έχει αφοσιωθεί στην οικογένειά της και στο μεγάλωμα των παιδιών της.

Την τελευταία τριετία, η γνωστή ηθοποιός μέσα από τις μετρημένες στα δάκτυλα δημόσιες εμφανίσεις της είχε προϊδεάσει το κοινό για την επιστροφή της, κάτι που είχε δηλώσει και στο podcast της Μαρίας Σολωμού, «Για ελάτε στην Μαρία».

Εκεί οι δύο ηθοποιοί είχαν γυρίσει τον χρόνο πίσω, είχαν μιλήσει για τους Singles, αλλά και για το σήμερα, με τη Μαρία Σολωμού να την ενθαρρύνει να επιστρέψει.

Αν και κατά καιρούς έχουν ακουστεί διάφορα για πιθανή επιστροφή της σειράς, για την ώρα δεν υπάρχει κάποιο νεότερο, τουλάχιστον όχι σε επίπεδο επίσημης ανακοίνωσης.

Έτσι οι φαν της Σάννυ Χατζηαργύρη θα μπορούν να τη βλέπουν από αύριο Παρασκευή (31/10) στον δεύτερο κύκλο της σειράς του Alpha, «Ο Γιατρός» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Στη σειρά θα υποδύεται τη Φωτεινή Παπαδάκη, τη γραμματέα του Ανδρέα (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης).

Όπως αναφέρει ο Alpha, πρόκειται για «μια καλόβολη και υπομονετική γυναίκα που ξοδεύει όλο της τον χρόνο κυνηγώντας τον για να του υπενθυμίσει εκκρεμότητες.

Όταν όμως της χτυπήσει την πόρτα ο έρωτας, αρχίζει να ασχολείται και με τα δικά της θέματα. Μόνο που αυτός ο έρωτας δεν είναι αμοιβαίος. Αν και η Φωτεινή έχει εντελώς διαφορετική άποψη».

Η συνέχεια επί της οθόνης από αύριο Παρασκευή (31/10) και κάθε Παρασκευή στις 22.00 στα νέα επεισόδια της σειράς «Ο Γιατρός» στον Alpha, αμέσως μετά το «Σόι Σου».