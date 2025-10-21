Ποια εκπομπή κόβουν οι Ράδιο Αρβύλα τη νέα τηλεοπτική σεζόν: «Μας ταλαιπώρησε πολύ η απόφαση»

Την απόφασή τους να μην συνεχίζουν φέτος μία εμβληματική εκπομπή τους στο Μακεδονία TV εξήγησαν οι Ράδιο Αρβύλα, λέγοντας ότι είχε να κάνει κυρίως με τους χρονικούς περιορισμούς τους, σε ένα ήδη γεμάτο τηλεοπτικό «κασέ».

Πρόκειται για το «Πειρατικό Βινύλιο», που προβαλλόταν στον τηλεοπτικό σταθμό της βορείου Ελλάδας, και το οποίο δεν θα συνεχιστεί φέτος, με τα «Ράδιο Αρβύλα», «Βινύλιο» και «Boomers» να συνεχίζουν κανονικά.

Αναφερόμενοι στην απόφαση, το αγαπημένο τηλεοπτικό crew της Θεσσαλονίκης έγραψε στο facebook: «Το να μην το συνεχίσουμε ήταν μια απόφαση που μας ταλαιπώρησε πολύ μέχρι και την τελευταία στιγμή και την πήραμε με ιδιαίτερη δυσκολία, αφού το «Πειρατικό Βινύλιο» το αγαπήσαμε και το απολαύσαμε όσο τίποτα άλλο.

Ράδιο Αρβύλα: Στη «ναφθαλίνη» το Πειρατικό Βινύλιο

«Όμως, με δεδομένο τον ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας για τη δημιουργία και παραγωγή του «Ράδιο Αρβύλα», ο συνδυασμός δύο ζωντανών εκπομπών σε καθημερινή βάση, με μία μάλιστα εκ των δύο μεταμεσονύχτια, αποδείχθηκε απαγορευτικός.



Φέτος λοιπόν θα τα λέμε από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 20:00 και κάθε εβδομάδα από Δευτέρα έως και Τετάρτη με RadioArvyla, Boomers και με το Vinylio να επιστρέφει και πάλι στον ΑΝΤ1.