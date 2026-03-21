Σ'αγαπώ Μ'αγαπάς: Ποιοι ηθοποιοί ήταν η πρώτη επιλογή πριν τους Δήμητρα Παπαδοπούλου - Θοδωρή Αθερίδη

Το Σ'αγαπώ Μ'αγαπάς με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου και τον Θοδωρή Αθερίδη, το οποίο αυτή την περίοδο παίζεται και πάλι σε επανάληψη από το Mega κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17.20 θεωρείται από τις «κλασικές» σειρές του σταθμού.

Προβλήθηκε με επιτυχία τις σεζόν 2000-2001 και 2001-2002, σημειώνοντας υψηλή τηλεθέαση στην Α' προβολή του, ενώ όλα αυτά τα χρόνια έχει παιχτεί ξανά και ξανά σε επανάληψη με τη Δήμητρα να αναρωτιέται μέχρι και σήμερα «Εγώ πότε θα γίνω μάνα;», τον Θοδωρή να σφυρίζει μάλλον αδιάφορα και το κοινό να μην τους χορταίνει.

Όσο όμως και αν έχουμε ταυτίσει τη Δήμητρα Παπαδοπούλου και τον Θοδωρή Αθερίδη ως το πρωταγωνιστικό ζευγάρι, δεν ήταν η πρώτη επιλογή του Mega για τους συγκεκριμένους ρόλους.

Αντίθετα, οι ρόλοι είχαν προταθεί αρχικά στην Εβελίνα Παπούλια και στον Κώστα Κόκλα. Όπως είχε δηλώσει πριν μερικά χρόνια η γνωστή ηθοποιός στο After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά, η ίδια απέρριψε την πρόταση επειδή δεν της άρεσε το σενάριο.

«Θα ήμουν εγώ αντί για τη Δήμητρα Παπαδοπούλου, αλλά χωρίς τον Θοδωρή Αθερίδη. Μας είχαν πει ότι μπορεί να είμαστε εγώ και ο Κόκλας. Όταν διάβασα τα σενάρια, δεν μου άρεσαν καθόλου. Ευτυχώς που το πήρε η Δήμητρα και ο Θοδωρής και έφτιαξαν αυτό το υπέροχο πράγμα», είχε πει χαρακτηριστικά η Εβελίνα Παπούλια.

Από πλευράς της η παραγωγός Φρόσω Ράλλη σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε εξηγήσει πως από τη στιγμή που στο project έκλεισε η Δήμητρα Παπαδοπούλου, άλλαξε τα πάντα στο σενάριο, προσαρμόζοντάς το στην ελληνική πραγματικότητα αφού η αρχική ιδέα ανήκε σε σειρά από τον Καναδά.

Μόνο ο τίτλος είχε μείνει ίδιος, όλο το υπόλοιπο ήταν καινούριο με τη σφραγίδα της Δήμητρας Παπαδοπούλου. Και στη νέα εκδοχή ο Κώστα Κόκλας θα υποδυόταν τον Θοδωρή, αλλά όπως είχε εξηγήσει η ίδια σε συνέντευξή της στη Super Κατερίνα, ο γνωστός ηθοποιός τελικά αρνήθηκε.

«Ο Κώστας Κόκλας ήταν να το κάνει, αλλά μου έλεγε θα δούμε. Δεν ήξερε τι του γινόταν. Τότε του έλεγαν όλα τα κανάλια μαζί και κάποια στιγμή αρνήθηκε, είχε κλείσει αλλού», είχε δηλώσει η Δήμητρα Παπαδοπούλου, αστειευόμενη πως ίσως γλίτωσε και εκείνος και εκείνη.

Το σίγουρο είναι ότι η χημεία της με τον Θοδωρή Αθερίδη ήταν μοναδική και αυτό είχε φανεί από την πρώτη σκηνή της σειράς.