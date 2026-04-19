Ποιος είναι Biased Beast που συμμετέχει στο Your Face Sounds Familiar: Το alter ego και το αληθινό του όνομα

Πριν δύο χρόνια τον βλέπαμε στη σκηνή του Just The Two Of Us και φέτος θα βλέπουμε τον Biased Beast στη σκηνή του Your Face Sounds Familiar που κάνει πρεμιέρα απόψε (19/4) στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά.

Το κανονικό του όνομα είναι Κρίστοφερ Ηλία και είναι γιος της Κύπριας σχεδιάστριας, Στάλως Ηλία. Γεννήθηκε το 1988 και από μικρός συμμετείχε στις σχολικές παραστάσεις, ενώ στο Λύκειο μαζί με συμμαθητές του δημιούργησαν μια μπάντα.

Αρχικά ήθελε να ασχοληθεί με την υποκριτική, ενώ στη συνέχεια αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική.

Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, το alter ego "Biased Beast" δημιουργήθηκε τα τέσσερα χρόνια που έζησε στη Νέα Υόρκη, η οποία είναι πηγή έμπνευσής του για τη γενικότερη πορεία του στη μουσική και για τα τραγούδια που γράφει.

«Σίγουρα το πνεύμα της Νέας Υόρκης βοήθησε πολύ στη δημιουργία της συγκεκριμένης ταυτότητας. Μέσα απ' τη σχολή έμαθα να είμαι προδιατεθειμένος να ακούω τις δικές μου κραυγές, έτσι είμαι Biased και να δίνω χώρο στις αισθήσεις μου, έτσι είμαι Beast», είχε αναφέρει στο Must της Κύπρου.

Σε συνέντευξή του το 2021 είχε εξηγήσει ότι «ταυτίζομαι με τη λέξη θηρίο» γιατί όσα γίνονται πάνω στη σκηνή είναι «άγρια και γεμάτα ενέργεια», ενώ μία καλλιτέχνιδα με την οποία ονειρεύεται να κάνει ντουέτο μια ημέρα είναι η Adele.