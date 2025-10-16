Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος: Βρέθηκε συμπαρουσιάστρια για τον Αρναούτογλου - «Γρηγόρη, συνεχίζω;»

Άφθονο γέλιο προσέφερε χθες Τετάρτη (15/10) μία παίκτρια στο «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» με την ίδια να ξεκινά από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο πλατό να κάνει πλάκες με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε με πόσα λεφτά θα ήταν ευχαριστημένη, εκείνη τον αποστόμωσε (μάλλον) απαντώντας: «δεν με καίει πολύ, όσο πάει».

Μάλιστα, η Σοφία ήδη από την πρώτη ερώτηση άρχισε να μιμείται τον τρόπο που παρουσιάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον «Εκατομμυριούχο» με τον ίδιο να λύνεται στα γέλια - όπως και το κοινό που βρισκόταν στο πλατό - και να αναρωτιέται πώς θα ήταν το τηλεπαιχνίδι χωρίς παρουσιαστή.

Κάποια στιγμή δε ο Αρναούτογλου σηκώθηκε από την καρέκλα του και της είπε «επειδή έχω ένα τηλέφωνο...», «κάνε δουλειά σου», του απάντησε η Σοφία, η οποία έδωσε στη συνέχεια one-woman-show, χρησιμοποιώντας «κλασικές» ατάκες του παρουσιαστή,ενώ έκανε τις ερωτήσεις στον εαυτό της και απαντούσε η ίδια στο καπάκι.

«Θες να το σκεφτείς λίγο παραπάνω;» «Πάρ' τον χρόνο σου δεν μας πιέζει ο χρόνος», «να το κλειδώσεις;» ήταν μερικές από αυτές, ενώ - μεταξύ άλλων - αναρωτήθηκε φωναχτά: «Θα ξανάρθει; Γρηγόρη συνεχίζω;».

«Μπράβο, αυτό ήταν το τέλος των παρουσιαστών στην ελληνική τηλεόραση, τελειώσαμε. Άμα χρειαστείς κάτι, είμαι εδώ», σχολίασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου όταν γύρισε στην καρέκλα του και μια - δυο ερωτήσεις αργότερα, ο «Εκατομμυριούχος» επανήλθε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις με τον παρουσιαστή να κάνει τις ερωτήσεις στην παίκτρια.

Αξίζει να αναφερθεί πως με χαλαρή διάθεση η Σοφία έχει κερδίσει μέχρι στιγμής τα 10.000 ευρώ και συνεχίζει στο σημερινό (16/10) επεισόδιο του Εκατομμυριούχου στις 20.00 στον ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να αναρωτιέται μήπως φτάσει «με την τρέλα της» μέχρι και τα 100.000 ευρώ.