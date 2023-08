Ποιους έχει στη λίστα του ο Ατζούν για το «Celebrity»

Αλλαγή πλεύσης του ΣΚΑΪ όσον αφορά τη θέση του συμπαρουσιαστή του «I am a Celebrity get me out of here». Σε αντίθεση με το «Survivor», όπως έχει γράψει το ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ, ο ΣΚΑΪ θα έχει τον κύριο λόγο στη στελέχωση του παιχνιδιού μπροστά από τις κάμερες.

Η Acun Medya έχει την εκτέλεση της παραγωγής καθώς τα δικαιώματα τα είχε ο ΣΚΑΪ μέσω του Βρετανικού κολοσσού ΙΤV και τα παραχώρησε στην εταιρία του Ατζούν Ιλίτζαλι.

Η θέση του παρουσιαστή έχει κλειδώσει: Θα είναι ο Γιώργος Λιανός. Τις προηγούμενες μέρες για τη θέση του συμπαρουσιαστή (αυτό προβλέπει το format του παιχνιδιού) ακούγονταν τα ονόματα του Κωνσταντίνου Βασάλου και του νικητή του «Survivor All Star» Σάκη Κατσούλη.

Τώρα έρχονται να προστεθούν δύο ακόμη στη λίστα: Το πρώτο είναι του Φάνη Λαμπρόπουλου η συνεργασία του οποίου με τον ΑΝΤ1 ολοκληρώθηκε. Το δεύτερο σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reader είναι αυτό του Σάββα Πούμπουρα που αποχώρησε από το Mega και από την εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σάββας Πούμπουρας έχει εμπειρία από ριάλιτι καθώς ήταν ο παρουσιαστής του δεύτερου κύκλου του «Nomads» στον ΑΝΤ1. Οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν μετά τις 20 Αυγούστου και εφόσον θα υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα με τους Celebrities που θα πάρουν μέρος στο νέο ριάλιτι παιχνίδι του ΣΚΑΪ.

Tο ριάλιτι ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία σε παραγωγή του ITV και στη συνέχεια μεταδόθηκε σε πολλές χώρες μεταξύ των οποίων Αυστραλία, Φιλανδία, Γαλλία, Ινδία, Ολλανδία, Σουηδία, Ρουμανία και Μεξικό. Στις δύο τελευταίες η παραγωγή ήταν της Acun Medya.