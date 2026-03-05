Μενού

Πόλεμος στο Ιράν: Χριστοδουλίδης και Γεραπετρίτης σε έκτακτη εκπομπή στον ΣΚΑΪ

Σε έκτακτη εκπομπή με τον Αλέξη Παπαχελά μιλούν απόψε Πέμπτη (5/3) ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Reader symbol
Newsroom
Γιώργος Γεραπετρίτης
Γιώργος Γεραπετρίτης | ΣΚΑΪ
  • Α-
  • Α+

Απόψε, Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 23.10, στον ΣΚΑΪ, θα μεταδοθεί η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Πόλεμος στο Ιράν – Η επόμενη μέρα» με τον Αλέξη Παπαχελά.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλά στον ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά για τις εξελίξεις στον πόλεμο και τη θωράκιση της Κύπρου. 

Σε ζωντανή σύνδεση, o Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ακόμα, απευθείας συνδέσεις με το Ισραήλ, τις Η.Π.Α., την Αραβική Χερσόνησο και την Τουρκία, ενώ κορυφαίοι αναλυτές και ειδικοί μιλούν για τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης, τα περιθώρια ελιγμών στη διπλωματική σκακιέρα και τις επιπτώσεις.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA