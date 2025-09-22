Porto Leone: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά του ALPHA

Κάτι από παλιό καλό κινηματογράφο έρχεται να θυμίσει η νέα σειρά του Alpha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Η σειρά μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964-1965, Από τη μία ο κόσμος της Τρούμπας, η πιο ζωντανή – και αμφιλεγόμενη – γειτονιά του Πειραιά όπου κυριαρχεί ελευθεριότητα, σαγήνη, έλλειψη ηθικών φραγμών, και ανεξέλεγκτες επιθυμίες. Από την άλλη, η αστική τάξη του Πειραιά, γνωρίζει περίοδο ακμής με σημαία της τους κανόνες ηθικής, τον συντηρητισμό, την καταπίεση, τον εξαναγκασμό

Τα κοστούμια, τα σκηνικά και η μουσική της σειράς μας ταξιδεύουν στο χρόνο, στη δεκαετία του 1960.

Porto Leone, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια: Η υπόθεση

Δύο οικογένειες, του Ντίνου Βούλγαρη (Αντώνης Καρυστινός, Κλέλια Ρένεση) και του Ηλία Καπετανάκου (Αλέκος Συσσοβίτης, Μαρίνα Ασλάνογλου,) ξεκινούν έναν υπόγειο πόλεμο που κινδυνεύει να διαλύσει τους πάντες γύρω τους. Ο Ντ.Βούλγαρης, πλοιοκτήτης και καθαρός επιχειρηματίας, αποτρέπει τον γιο του, Γρηγόρη (Βασίλη Μηλιώνη), από το να κάνει παρέες με τον Στράτο (Άρης Αντωνόπουλος), γιο του Ηλ.Καπετανάκου, ιδιοκτήτη του πιο διάσημου καμπαρέ στην Τρούμπα, του «Porto Leone».

Μία απιστία, μία προδοσία κι ένα τραγικό γεγονός λειτουργούν σαν ντόμινο διαλύοντας τον ιστό των σχέσεων των 2 οικογενειών. Ανάμεσά τους, ο Σπύρος Γιάμαρης (Βασίλης Μπισμπίκης), ο αστυνόμος που δουλεύει χρόνια για τους Καπετανάκους, όμως θα τους προδώσει για προσωπικούς του λόγους.

Porto Leone: Οι συντελεστές της σειράς

Πολυαγαπημένοι ηθοποιοί επιστρέφουν και πάλι στις οθόνες μας. Αναλυτικά πρωταγωνιστούν οι: Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Σταύρος Σβήγγος (Χρόνης Θαλασσίτης), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος).

Στο ρόλου του καπετάν-Μανώλη ο Μιχάλης Αεράκης.

Συμμετέχουν οι: Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ).

Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Γιώργος Κορδέλλας και ο Βασίλης Τσελεμέγκος και το σενάριο ο Γιώργος Κρητικός.

Βασίλης Μπισμπίκης: Ο ρόλος του αστυνομικού και ο παράνομος έρωτας

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, θα έχει τον ρόλο του Σπύρου Γιάμαρη. Είναι ένας αστυνομικός, ο οποίος είναι διεφθαρμένος, χρηματίζεται από τη μία από τις δύο οικογένειες.

Φέτος, θα μας απασχολήσει ο παράνομος του έρωτας με την Κλέλια Ρένεση που υποδύεται την Γαλήνη Βούλγαρη, σύζυγο εφοπλιστή από την Κααστέλλα.