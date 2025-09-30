Μενού

Porto Leone: Όσα περιμένουμε να δούμε στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς

Τι πρόκειται να δούμε απόψε (30/9) στο επόμενο επεισόδιο της σειράς του ALPHA, Porto Leone, με τον Βασίλη Μπισμπίκη και πλήθος αγαπημένων ηθοποιών.

Porto Leone
Porto Leone: Η Καίτη σε σκηνή της σειράς | Alpha
Η νέα δραματική σειρά του ΑLPHA, Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια, η οποία ήδη από την πρεμιέρα της κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει απόψε Τρίτη (30/9) στις 22.30 με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό τέταρτο επεισόδιο η Γαλήνη προσπαθεί να πείσει τον Γρηγόρη να εξαφανίσει τα στοιχεία που τον συνδέουν µε το μοιραίο βράδυ, να καταθέσει στον Γιάμαρη πως δεν ξέρει τίποτα και να προχωρήσει µε την ζωή του.

Το πένθος του Ηλία Καπετανάκου µμεταφράζεται ως αδυναμία στην Τρούµπα, επηρεάζοντας τις δουλειές στα μαγαζιά του.

Η οικογένεια Καπετανάκου φαίνεται να καταρρέει, όταν η Αλεξάνδρα αποφασίζει να αναλάβει τα ηνία του Πόρτο Λεόνε, ενώ, λίγο αργότερα, την επισκέπτεται η Καίτη για να της αποκαλύψει ότι ξέρει ποιος μαχαίρωσε τον Στράτο.

Porto Leone: Δείτε το τρέιλερ του 4ου επεισοδίου

Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22.30 στον Alpha.

