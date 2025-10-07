Porto Leone spoiler: Ο Καπετανάκος ζητά από τον Ανδρέα να σκοτώσει τον ύποπτο που έχουν συλλάβει

Η δραματική σειρά του Αlpha, Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια, η οποία έχει κερδίσει από την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει απόψε Τρίτη (7/10) στις 22.30 με νέο επεισόδιο και τις εξελίξεις να είναι καθηλωτικές.

Η Αλεξάνδρα ακούει κερωμένη την Γαλήνη να λέει στον Γρηγόρη ότι δε θα τον αφήσει να καταστρέψει τη ζωή του για τον γιο ενός νταβατζή.

Κάτι σπάει μέσα της με αυτή την ομολογία και ορκίζεται πως δεν θα σταματήσει μέχρι να καταστρέψει την οικογένεια Βούλγαρη.

Το νέο της σύλληψης του υπόπτου κυκλοφορεί παντού, με τον Γιάμαρη να δέχεται και επισήμως συγχαρητήρια για την επιτυχία του - αν και υποπτεύεται πως η ιστορία δεν έχει τελειώσει.

Ο Βούλγαρης μαθαίνει για το τηλεγράφημα και αποφασίζει να δώσει ένα μάθημα στη Λένα, έτσι ώστε να αφήσει τον γιο της στο παρελθόν μια για πάντα.

Ο Καπετανάκος δίνει ένα όπλο στον Ανδρέα ζητώντας του να σκοτώσει τον ύποπτο που έχουν συλλάβει.

