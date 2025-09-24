Porto Leone: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα - Αποθεωτικά σχόλια για τη σειρά

Πρεμιέρα έκανε χθες Τρίτη (23/9) στον Alpha η νέα σειρά «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια», η οποία μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964-1965, σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων.

Από τη μία ο κόσμος της Τρούμπας, η πιο ζωντανή - και αμφιλεγόμενη - γειτονιά του Πειραιά όπου κυριαρχεί ελευθεριότητα, σαγήνη, έλλειψη ηθικών φραγμών, και ανεξέλεγκτες επιθυμίες.

Από την άλλη, η αστική τάξη του Πειραιά, γνωρίζει περίοδο ακμής με σημαία της τους κανόνες ηθικής, τον συντηρητισμό, την καταπίεση, τον εξαναγκασμό.

Μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένα σκηνικά, κοστούμια και μουσική που αναπαριστούν πιστά την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του '60, η νέα σειρά του Alpha είναι γυρισμένη με κινηματογραφικούς όρου, ενώ το πολυπληθές καστ της απαρτίζεται από αγαπημένους ηθοποιούς.

Χθες Τρίτη (23/9) το διπλό επεισόδιο του Porto Leone κέρδισε τόσο τη μάχη της τηλεθέασης αφού η σειρά ήρθε πρώτη και στις δύο κατηγορίες κοινού όσο και το X όπου τα κολακευτικά tweets έπεσαν «βροχή».

Πρωτιά στην τηλεθέαση για το Porto Leone

Το Porto Leone κέρδισε την πρωτιά στην τηλεθέαση και στις δύο κατηγορίες κοινού αφήνοντας, μάλιστα, αρκετά πίσω τον ανταγωνισμό στην κατηγορία του δυναμικού κοινού.

Αναλυτικότερα, το Porto Leone συγκέντρωσε 19,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ ακολούθησε η Φάρμα με 10,3% και η Γη της Ελιάς με 10%.

Όσον αφορά τώρα το γενικό σύνολο η σειρά του Alpha σημείωσε ποσοστό 19,3%, ενώ δεύτερη ήρθε η Γη της Ελιάς με μικρή διαφορά και ποσοστό 18,3%, ενώ τρίτο τερμάτισε το Grand Hotel με 13,3%.

Αποθεωτικά τα σχόλια στο X

Στη συνέχεια μπορείτε να πάρετε μια γεύση από τα θετικά σχόλια των τηλεθεατών στο X για τη νέα σειρά του Alpha που όπως φαίνεται μάλλον θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Εγώ πάντως βρήκα τη σειρά που θα παρακολουθώ για φέτος!

#PortoLeone — ΙνκοGnito (@FG7UIrmOMqI8AYe) September 23, 2025

Τελικά μου άρεσε πάρα πολύ ❤️.

Και δεν το περίμενα γιατί είναι σειρά εποχής.

Λάτρεψα την ατμόσφαιρα της συγκεκριμένης εποχής ✨,

την κινηματογραφική σκηνοθεσία,

το καστ είναι κορυφαίο 🙌,

όλοι οι χαρακτήρες ενδιαφέροντες.

Πολύ Θετικό ότι έχει 60 επ.

Στην λίστα μου ✅ #PortoLeone pic.twitter.com/MYBqmnYTBK — ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) September 23, 2025

Το διαφημιστικό που κάνατε ήταν τόσο λίγο!!! Σε καθηλώνει από το πρώτο επεισόδιο!!!! Μπράβο!!!!#PortoLeone — Gogo Xaralampous 🐚 (@GogoXaralampous) September 23, 2025

#portoleone μου αρεσε εχει γρηγορη πλοκη — 👑🎯 🦀🦀🦀🦀γλαμι (@mismis0000) September 23, 2025

Ωραια σειρα!!!!!!!! Επιτέλους τα βράδια μας θα κυλούν όμορφα!!! #PortoLeone — V.A 🦋 (@VVillaki) September 23, 2025

Παιδιά ΚΑ ΤΑ ΠΛΗ ΚΤΙ ΚΟ..

Έχω μείνει με κομμένη ανάσα,

Τρομερό σενάριο,

Οι ηθοποιοί σκίζουν...

💪❤️💪

Λογικά κάθε επεισόδιο θα γίνεται καλύτερο από θέμα ερμηνείων..🤔🤔#PortoLeone — Zwdiakias (@zwdiakias) September 23, 2025

Δε ξέρω για εσάς, το #PortoLeone εμένα μου άρεσε καταπληκτική ιστορία και ερμηνείες — 📝✏️✍🏻Σωτήρης Παπ ✍🏻✏️📝 (@sotpap1997) September 23, 2025

Η Ασλανογλου μια θεατρικη σχολη μονη της #PortoLeone — Σωκράτης Κεφης (@sokratiskefis) September 23, 2025

Ο Αλέκος Συσσοβίτης δεν έχει τελείωσε καμία σχολή υποκριτικής



Είναι αυτοδίδακτος και εξαιρετικός ταυτόχρονα #portoleone pic.twitter.com/d1WES6QNuQ — 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) September 23, 2025

Αντωνης Καρυστινος. ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ για αυτον τον ηθοποιο. Απλα ΣΥΓΚΛΟ. #PortoLeone pic.twitter.com/tW0vU1rrtX — 😈THANάSIMA+AGΝά😇: the 📺+🎶 ENCYCLOPAEDIA (@thanasima_agna) September 23, 2025