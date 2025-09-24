Porto Leone: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα - Αποθεωτικά σχόλια για τη σειρά

Πρεμιέρα έκανε χθες Τρίτη (23/9) στον Alpha η νέα σειρά «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια», η οποία μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964-1965, σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων.
Από τη μία ο κόσμος της Τρούμπας, η πιο ζωντανή - και αμφιλεγόμενη - γειτονιά του Πειραιά όπου κυριαρχεί ελευθεριότητα, σαγήνη, έλλειψη ηθικών φραγμών, και ανεξέλεγκτες επιθυμίες.
Από την άλλη, η αστική τάξη του Πειραιά, γνωρίζει περίοδο ακμής με σημαία της τους κανόνες ηθικής, τον συντηρητισμό, την καταπίεση, τον εξαναγκασμό.
Μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένα σκηνικά, κοστούμια και μουσική που αναπαριστούν πιστά την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του '60, η νέα σειρά του Alpha είναι γυρισμένη με κινηματογραφικούς όρου, ενώ το πολυπληθές καστ της απαρτίζεται από αγαπημένους ηθοποιούς.
Χθες Τρίτη (23/9) το διπλό επεισόδιο του Porto Leone κέρδισε τόσο τη μάχη της τηλεθέασης αφού η σειρά ήρθε πρώτη και στις δύο κατηγορίες κοινού όσο και το X όπου τα κολακευτικά tweets έπεσαν «βροχή».
Πρωτιά στην τηλεθέαση για το Porto Leone
Το Porto Leone κέρδισε την πρωτιά στην τηλεθέαση και στις δύο κατηγορίες κοινού αφήνοντας, μάλιστα, αρκετά πίσω τον ανταγωνισμό στην κατηγορία του δυναμικού κοινού.
Αναλυτικότερα, το Porto Leone συγκέντρωσε 19,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ ακολούθησε η Φάρμα με 10,3% και η Γη της Ελιάς με 10%.
Όσον αφορά τώρα το γενικό σύνολο η σειρά του Alpha σημείωσε ποσοστό 19,3%, ενώ δεύτερη ήρθε η Γη της Ελιάς με μικρή διαφορά και ποσοστό 18,3%, ενώ τρίτο τερμάτισε το Grand Hotel με 13,3%.
Αποθεωτικά τα σχόλια στο X
Στη συνέχεια μπορείτε να πάρετε μια γεύση από τα θετικά σχόλια των τηλεθεατών στο X για τη νέα σειρά του Alpha που όπως φαίνεται μάλλον θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού.
