Πορτοσάλτε για Μουτσάτσου: «Αρτέμη Σώρα ζεις, εσύ μας οδηγείς - Ήταν μαζί με τους δραχμιστές»

Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Μαρία Αναστασοπούλου αναφέρθηκαν στη χθεσινή (21/05) ανακοίνωση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Αρχικά η Μαρία Αναστασοπούλου σχολίασε ότι «οι ίδιοι οι διοργανωτές έκαναν ένα μικρό φάουλ. Δηλαδή, όταν βγαίνεις και λες ότι περιμένουμε 2.000 κόσμο εδώ, η συμμετοχή δεν ήταν η αναμενόμενη».



Με τη σειρά του ο Άρης Πορτοσάλτε σχετικά με το όνομα του κόμματος αλλά και περιστέρι που είναι σύμβολό του ανέφερε «παλιομοδίτικα όλα».



Σχετικά με την Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία ήταν η παρουσιάστρια της εκδήλωσης για την ακανοίνωση του κόμματος Καρυστιανού, ο Άρης Πορτοσάλτε ανέφερε: «Αρτέμη Σώρα ζεις, εσύ μας οδηγείς. Να με συγχωρείτε αλλά είναι επίσης κομεντί».



Ερωτηθείς «πού κολλάει ο Σώρας» είπε πως « Η κυρία Μουτσάτσου είναι ΕΠΑΜ. Είναι όλοι μαζί εκεί, Καζάκης, Αρτέμης Σώρας κτλ. Ήταν μαζί με τους δραχμιστές. Όλο αυτό είναι αγανακτισμένη πλατεία Συντάγματος.