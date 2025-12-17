Γεωργιάδης για Νίκο Παππά: «Γενναίο παλικάρι - Kρύβεται μή τυχόν και τον συλλάβουν»

Ο Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτηση του στο Χ, σχολίασε τον πρώην Ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, έπειτα από σοβαρή καταγγελία ήρθε στο φως για τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον δημοσιογράφο του News 24/7, Νίκο Γιαννόπουλο, στο Στρασβούργο

Ο Γεωργιάδης σχολιάζοντας δημόσια τον Νίκο Παππά, ανέφερε: «Γενναίο παλικάρι και αυτός… κι ας με είχε χαρακτηρίσει δολοφόνο, κι ας με είχε υβρίσει. Τον αποθέωναν στις εκπομπές, μην τυχόν και χάσουν κανένα κελεπούρι. Τώρα όμως η πραγματικότητα μιλάει από μόνη της».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Γενναίο» παλικάρι και αυτός….και αν μου έχει σούρει ύβρεις, δολοφόνο με ανέβαζε, δολοφόνο με κατέβαζε κα τον αποθέωναν στις διάφορες εκπομπές μήν τυχόν και χάσουν κανένα κελεπούρι. Τον βρήκε ο @atsipras τον έβαλαν στο ψηφοδέλτιο και τον ψήφισαν χιλιάδες διότι λέει «τους άρεσε η… https://t.co/PFI0LajQl5 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 17, 2025