Μενού

Γεωργιάδης για Νίκο Παππά: «Γενναίο παλικάρι - Kρύβεται μή τυχόν και τον συλλάβουν»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτηση του σχολίασε την σοβαρή καταγγελία δημοσιογράφου κατά του πρώην Ευρωβουλευτή Νίκου Παππά.

Reader symbol
Newsroom
Άδωνις Γεωργιάδης
Άδωνις Γεωργιάδης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτηση του στο Χ, σχολίασε τον πρώην Ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, έπειτα από σοβαρή καταγγελία ήρθε στο φως για τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον δημοσιογράφο του News 24/7, Νίκο Γιαννόπουλο, στο Στρασβούργο

Ο Γεωργιάδης σχολιάζοντας δημόσια τον Νίκο Παππά, ανέφερε: «Γενναίο παλικάρι και αυτός… κι ας με είχε χαρακτηρίσει δολοφόνο, κι ας με είχε υβρίσει. Τον αποθέωναν στις εκπομπές, μην τυχόν και χάσουν κανένα κελεπούρι. Τώρα όμως η πραγματικότητα μιλάει από μόνη της».

Διαβάστε ακόμα: Νίκος Γιαννόπουλος για επίθεση Νίκου Παππά: «Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους»

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ