Γεωργιάδης για Νίκο Παππά: «Γενναίο παλικάρι - Kρύβεται μή τυχόν και τον συλλάβουν»

Ο Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτηση του στο Χ, σχολίασε τον πρώην Ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, έπειτα από σοβαρή καταγγελία ήρθε στο φως για τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον δημοσιογράφο του News 24/7, Νίκο Γιαννόπουλο, στο Στρασβούργο
Ο Γεωργιάδης σχολιάζοντας δημόσια τον Νίκο Παππά, ανέφερε: «Γενναίο παλικάρι και αυτός… κι ας με είχε χαρακτηρίσει δολοφόνο, κι ας με είχε υβρίσει. Τον αποθέωναν στις εκπομπές, μην τυχόν και χάσουν κανένα κελεπούρι. Τώρα όμως η πραγματικότητα μιλάει από μόνη της».
Διαβάστε ακόμα: Νίκος Γιαννόπουλος για επίθεση Νίκου Παππά: «Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους»
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
