Πορτοσάλτε για την δήλωση Δένδια: «Αν δεν του αρέσει η πολιτική που ασκείται από τον Πρωθυπουργό μπορεί να αποχωρήσει»

Τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια σχετικά με τα«ήρεμα νερά» σχολίασε ο Άρης Πορτοσάλτε. Ο Νίκος Δένδιας ανέφερε χθες (21/05) ότι δεν ανήκει σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των «ήρεμων νερών».

Αρχικά ανέφερε ότι «ζούμε ήδη σε ήρεμα νερά».

Επίσης μεταξύ άλλων αναρωτήθηκε «εάνσε κάποιον δεν αρέσουν τα ήρεμα νερά να συνάγουμε το συμπέρασμα ότι θέλει ταραγμένα νερά;»

Τέλος ανέφερε ότι «αν δεν του αρέσει η πολιτική που ασκείται από τον Πρωθυπουργό μπορεί να αποχωρήσει»

Ο Νίκος Δένδιας μιλώντας την Τετάρτη 20 Μαΐου, στην ενότητα «Η ρευστοποίηση του διεθνούς πλαισίου και η ελληνική Ατζέντα» με τον δημοσιογράφο Βασίλη Νέδο, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», το οποίο διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών δήλωσε για την Τουρκία, και τις διαρροές για το νομοσχέδιο σχετικά με τις διάφορες τουρκικές διεκδικήσεις: «Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των «ήρεμων νερών».

Δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή. Εάν είναι πραγματικό, είναι ιδιαίτερως ενοχλητικό και η λέξη «ενοχλητικό» ίσως είναι και understatement».