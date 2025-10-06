Πορτοσάλτε για Τσίπρα: «Αποφάσισε τέρμα η τεμπελιά με πληρωμή» - «Ναι, οι άλλοι ιδρώνουν τη φανέλα»

Με μπηχτές και ειρωνική διάθεση υποδέχθηκε ο Άρης Πορτοσάλτε την ανακοίνωση παραίτησης από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα.

«Υποδεχόμαστε με πολύ χαρά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα» ανέφερε αρχικά στην εκπομπή του στον ΣΚΑΪ, για να συμπληρώσει: «Και λέμε να μην καθυστερήσει την ίδρυση του κόμματος».

Στη συνέχεια ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Μαρία Αναστασοπούλου: Τι εννοείς; Να τρέξει;

Άρης Πορτοσάλτε: Βεβαίως, τώρα που αποφάσισε ότι τέλος η τεμπελιά με πληρωμή... Ανθρώπινα το λέω. Λίγο πράγμα είναι να πληρώνεσαι και να τεμπελιάζεις; Θεός...

Μ. Α.: Ναι, μόνο ο Τσίπρας... Όλοι οι άλλοι ιδρώνουν τη φανέλα.

Α. Π.: Ο Τσίπρας το ομολόγησε και του δίνω 9.

