Πορτοσάλτε σε Ιωάννου: «Το κόβω, κόψ'το» -Το σχόλιο που έφερε ένταση στον αέρα του ΣΚΑΪ

Ανέβηκαν οι τόνοι το πρωί της Δευτέρας (29/9) στον αέρα του «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ ανάμεσα στον Άρη Πορτοσάλτε και τον Χάρη Ιωάννου με αφορμή τις συγκεντρώσεις συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι και τη σκληρή πολιτική αντιπαράθεση που τη συνοδεύει.

Ο Άρης Πορτοσάλτε αναφερόταν στην ανακριτική διαδικασία που ακολουθείται στην υπόθεση των Τεμπών με τον Χάρη Ιωάννου να αναφέρει ότι αυτή δεν έχει πείσει τον Πάνο Ρούτσι, ενώ όταν στη συζήτηση μπήκε και το όνομα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σημειώθηκε ένταση μεταξύ των δύο δημοσιογράφων.

Η μία κουβέντα έφερε την άλλη με τον Πορτοσάλτε να λέει στον Ιωάννου: «Το κόβω, κόψ'το».